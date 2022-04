Villaverde: “La única relación con Castillo es de cuando me tomé una foto con él”

El empresario Zamir Villaverde se pronunció sobre la relación que tiene con el presidente de la República, Pedro Castillo, durante su intervención en la audiencia que se realiza por el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva por 36 meses para siete de los investigados por el caso Puente Tarata, entre los que él se encuentra.

“La única relación que tuve con el presidente Castillo es de cuando me tomé una foto con él por escasos en dos minutos. Y que el Ministerio Público, lamentablemente, ha dado a entender que me he desdicho de mi versión y que porque tengo una foto conozco al presidente, pero eso fue de cuando era candidato. No hay prueba que acredite que me haya reunido con el presidente”, declaró de manera oficial ante el Poder Judicial.

En esta línea, Villaverde negó que haya sido unos de los beneficiados por el caso Puente Tarata y señaló que las acusaciones en su contra solo se apoyan en las declaraciones de Karelim López. “No es cierto que haya tenido un beneficio económico, tampoco existe ninguna persona o funcionario que diga que me ha dado algún dinero, algún monto o una cantidad (de dinero). Yo estoy investigado por los dichos de la Sra. Karelim López o los dichos del Sr. Bruno Pacheco”, agregó.

Piden prisión preventiva para implicados en caso Puente Tarata

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, no se presentaron el último 9 de abril a la audiencia virtual que realizó el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó la fiscal Karla Zecenarro. Por su parte, Zamir Villaverde sí interviene en su defensa.

Esta audiencia corresponde a la solicitó 36 meses de prisión preventiva para Pacheco Castillo y otros seis investigados más por el caso de la empresa Provías Descentralizado, en el que se le imputan los cargos de colusión agravada en organización criminal.