Congresista respondió a criticas por grabar video de TikTok en ambientes del Parlamento

Tras las críticas por haber grabado un video de TikTok en los ambientes del Congreso, la legisladora Tanía Ramírez salió a defenderse y, a través de su cuenta de Twitter, señaló que su labor de parlamentaria “no la limita” para realizar este tipo de contenidos.

“Ser congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, (hay que) ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda (el) sentido del mensaje”, publicó Ramírez García.

PUEDES VER Pedro Castillo: foto revelaría vínculo con empresa que ganó millonarias licitaciones en su gobierno

En el video, que fue blanco críticas, la congresista aparece en un uno de los salones del Congreso y empieza a bailar la coreografía de la canción “Fuera del mercado” del compositor venezolano Danny Occean. Tanía Ramírez es activa en TikTok y comparte videos donde aparecen otros lugares del Pleno y algunos de sus colegas.

79% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República

El 79% de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República, según reveló la última encuesta de Ipsos Perú, elaborada para El Comercio. Una baja popularidad que se incrementa en 9 puntos porcentuales en contraste de los resultados obtenidos por la misma encuestadora el 10 de marzo de este año.

Por otro lado, solo un 14% de los encuestados señalaron que ven como positivo el trabajo que realiza el Poder Legislativo. Igualmente, en comparación con los resultados de marzo, este porcentaje se redujo, ya que en aquella ocasión el 20% aprobó la gestión del Congreso. Por otra parte, el 7% de los consultados por Ipsos no precisó respuesta.