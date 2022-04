Congresista que subió baile en Tik Tok dice que lo volvería a hacer: “No insulté a nadie”

Se defiende. La legisladora Tania Ramírez, de Fuerza Popular, volvió a pronunciarse luego de recibir críticas por haber grabado un video para TikTok en los ambientes del Congreso de la República este lunes 11 de abril.

Durante una entrevista en RPP, Ramírez señaló que volvería a realizar el baile y grabarse en la red social TikTok, ya que considera que “no agrede ni lastima a nadie” al hacerlo.

“En realidad, mientras yo no agreda ni lastime ni viole algún derecho de un ser humano de una persona, ¿por qué no? Claro (que lo volvería a hacer). Mientras no sea algo que atente contra una persona, no tengo por qué limitarme. Hasta grabaría (un video para demostrar) cómo es el día de un congresista para que la población sepa lo que hacemos”, manifestó.

En otro momento, Tania Ramírez contó que dicho video fue grabado luego de que se firmara la autógrafa del pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para todos los maestros en el país.

En ese sentido, dijo que inició con la grabación para TikTok en el momento en que otros parlamentarios se estaban tomando fotos, por lo que optó por retirarse a un espacio al que acudieron “los congresistas para tomar un café”.

“Me retiré y pasé a ese espacio donde están los congresistas para tomar un café y donde puedo sentarme un rato para hacer un receso, justo aproveché para hacer un tiktok”, enfatizó.

Por otro lado, la parlamentaria recalcó que le gusta bailar y aseguró que “desde muy antes ha subido tiktoks, no solo haciendo bailes sino también en las semanas de representación”.