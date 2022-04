Albán sobre críticas de Gutiérrez a Castillo: “Puede terminar dañando a la Defensoría”

Funciones. Walter Albán, extitular de la Defensoría del Pueblo, cuestionó el pedido que hizo el actual defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al presidente de la República, Pedro Castillo, de renunciar al cargo de jefe de Estado ante “la grave crisis política que enfrenta el país”.

Para Albán, Walter Gutiérrez “no entendió, desde un primer momento, cuál es el rol que le compete a un defensor del Pueblo que es más bien una persona que protege derechos ciudadanos”.

“ No le corresponde (A Walter Gutiérrez) ser un partícipe más del debate político cotidiano que, por ejemplo, tenemos hoy en día entre el Ejecutivo y el Congreso . Sobre ese punto de vista, si bien en algunas circunstancias no se puede decir que no cabría determinado tipo de gesto o una comunicación, se requiere que la trayectoria califique a la persona como alguien que se ha mantenido con toda ponderación en su rol”, expresó durante un diálogo en Nacional este lunes.

En ese sentido, para el también exministro del Interior, de seguir con sus posturas políticas contra el Gobierno, Walter Gutiérrez perdería parcialidad como encargado de la Defensoría del Pueblo.

“Cuando no se mantiene viva esta claridad en la función que se cumple, entonces creo que más bien no solo no tiene efecto lo que pueda plantearse, sino que, además, daña a la institución porque la hace ver como un instrumento del juego del poder ”, acotó.

Es así que Albán mostró su desacuerdo con las opiniones vertidas por el defensor del Pueblo. No obstante, mencionó que ello “no quiere decir que uno no pueda plantear críticas” al mandatario Pedro Castillo.

“Sería más prudente que lo haga cuando ya deje el cargo y no ahora en el ejercicio del mismo porque puede terminar dañando a la institución y a los equipos de la defensoría del Pueblo, y a muchas de las personas que han acompañado desde el nacimiento de la institución”, añadió.

Defensoría solicita a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia

El último sábado, la Defensoría del Pueblo emitió un oficio al presidente Pedro Castillo para manifestar su “posición institucional” frente a las protestas y marchas convocadas por los gremios de transportistas, agricultores, entre otros.

En el documento, la autoridad advirtió un presunto “incumplimiento del mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, así como un “grave y acelerado deterioro de la administración pública”.

Walter Gutiérrez también hizo hincapié en que Pedro Castillo aún no hace pública la lista de personas con las que se reunió en el domicilio del pasaje Sarratea (Breña), a pesar de que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que dicha información debe ser difundida.