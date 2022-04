Sonaly Tuesta: Pertenezco a ese a país de los silenciados que hablaba Castillo ese 28 de julio

En “La Entrevista”, Paola Ugaz conversó con Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural, sobre su abrupta salida del Ministerio de Cultura a pedido de Alejandro Salas, luego de mostrarse en contra de las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres. Además, no descartó incursionar en la política. “Soy materia dispuesta”, dijo.

- ¿Qué te generó escuchar al primer ministro elogiar a Adolfo Hitler?

Creo que como a muchas personas la reacción fue de rechazo; pero no solo eso, sino de la posibilidad de poder hablar del desarrollo de lo que somos y hemos sido. Entonces, en el marco de una exposición donde se resaltan los valores de la civilización de Caral, donde se hablan de las acciones que hicieron nuestros antepasados para enfrentarse al cambio climático, donde hubo equidad de género, donde hubo gente profesional y capaz de desarrollar una tecnología, me pareció un despropósito tener que utilizar un ejemplo tan lamentable como el que usó el primer ministro para referirse a algo tan valioso que es encontrar, en nuestra propia cultural, un ejemplo para avanzar.

- ¿Cuando te comunican sobre tu salida, te dan la cara? ¿Cómo fue tu salida del Estado?

El resumen más claro de lo que sucedió está en el tuit y el post de Facebook que yo publico. Me pidieron la renuncia por tal o cual cosa y, finalmente, estaba dejando el cargo. No, no hubo una conversación con el ministro (de Cultura), pidió a otra persona que me pida la renuncia por estas declaraciones y preparé mi renuncia porque no había que darle vuelta al tema.

- Pero las formas importan y siento que en tu caso ha habido un maltrato. Tal vez el ministro no tenía tiempo, pero otro funcionario pudo haberte hecho una mejor despedida.

Las maneras de cómo finalmente se toman las decisiones no las sé. No estoy acostumbrada a una gestión Estatal como lo ha sido esta primera vez.

Es un escenario complicado porque hay esquemas y formas que se manejan que a una le sorprende, no lo entiende y, finalmente, uno tiene que ser leal con su dignidad, su razón de ser en ese espacio. Yo asumí esto con un afán de servicio. Tengo ciertas capacidades y consideré que las tenía para poder gestionar a partir de este ministerio e hice el trabajo más honesto que pude hacer.

Respecto a las formas, hay cosas que yo cambiaría, modificaría. En este caso, sí, me imagino que hubo tiempo para que llame (el ministro), pero no me llamó y decidieron hacer este comunicado.

- Han pasado algunos días de las declaraciones del primer ministro y los demás ministros no han pedido disculpas a los gobiernos de Alemania e Israel. La única funcionaria despedida eres tú por estar en contra, es una muestra muy grave de lo que vivimos.

Cuando estás fuera del Estado, tienes una crítica, una recomendación y, finalmente, cuando uno asume esto no es que agarre y se ponga una máscara, está siendo lo que es.

Yo vengo desde lo audiovisual, tengo un aprendizaje de más de 20 años a través de mi programa “Costumbres” con la esencia de la gente.

- Mucha gente te sigue buscando para que des el paso a la política.

Hay una responsabilidad como ciudadana también, con tu país y no con uno que te imaginas geográficamente; sino de gente, de rostros, de pueblos, eso es una esencia que no va a cambiar en mí.

Yo siempre estoy dispuesta, soy materia dispuesta donde se pueda sumar. No me voy a pelear por cuestionas básicas y domésticas. Hay que comenzar a construir con transformaciones. (...) Yo pertenezco a ese a país de los silenciados que hablaba el presidente ese 28 de julio. Agradezco a Gisela Ortiz por haberme dado la oportunidad de servir a mi país y al ministro Salas porque él me pidió que me quede porque reconocía mi trabajo.