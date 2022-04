RMP sobre Castillo: Ya no se habla de vacancia, se pide que se vaya

El último 7 de abril, Ipsos hizo una encuesta a nivel nacional. Rosa María Palacios resaltó que el sondeo se realizó luego de la inmovilización social obligatoria decretada para Lima y Callao por el Gobierno de Pedro Castillo y que causó un gran revuelo en la opinión pública.

Un 63% de los encuestados considera que Castillo Terrones debería renunciar. Mientras que un 35% desea que concluya su mandato en el 2026. Es decir, el conflicto ocurrido el martes 5 de abril le ha costado al mandatario 10 puntos porcentuales comparado a la cifra obtenida en marzo (53%).

“La gente se hartó. ¡Ojo! Ya no se está hablando de vacancia, están pidiendo que se vaya y esto es 2 de cada 3 peruanos. El presidente ha perdido apoyo de una manera catastrófica”, advirtió.

No obstante, el panorama para el gobernante es aún peor. La desaprobación del jefe de Estado ha subido de 66% a 76%. De cada 5 peruanos, 4 lo reprueba.

En la misma línea, Ipsos ha revelado que solo un 14% aprueba al Congreso de la República y 79% lo desaprueba. Asimismo, María del Carmen Alva, presidente de la Mesa Directiva, solo es aceptada por un 15%.

“Eso quiere decir que si hay un adelanto de elecciones, el Parlamento se tiene que ir también. No es posible que el Congreso resista la salida de Pedro Castillo (...) La señora María del Carmen Alva no puede ser presidenta del Perú nunca pues. No es apreciada como presidenta del Congreso, menos lo será si tiene que ocupar temporalmente el cargo en el Ejecutivo, manifestó.

La Iglesia responde

Este Domingo de Ramos, fecha importante para los fieles católicos, ya que da inicio a la Semana Santa, el cardenal Pedro Barreto, desde Huancayo, tuvo fuertes declaraciones contra el Gobierno de Castillo.

“Hay muchos indicios de corrupción en su entorno, no solamente de su partido, sino también de su entorno personal, y esto genera que el pueblo esté cansado de ambigüedades y del uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad. La política auténtica es buscar el bien común”, dijo a la prensa.

Sin embargo, el monseñor Barreto no es la única autoridad de la Iglesia Católica que ha mostrado su preocupación por la crisis política, social y económica que vive el Perú. El papa Francisco también dedicó unas palabras desde Roma.

“Expreso mi cercanía al querido pueblo de Perú, que está atravesando difíciles momentos de tensión social. Los acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar cuanto antes una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres”, dijo el sumo pontífice.

“El presidente de la República no entiende, no se da cuenta del momento en que vivimos”, concluyó Palacios.