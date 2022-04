Paredes sobre posición de Alva de convocar nuevas elecciones: “Hay que respetar los 5 años”

El parlamentario Alex Paredes, de Perú Libre, se refirió a las declaraciones de la titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, quien adelantó que si la ciudadanía espera que, ante unas eventuales elecciones, se elija a un nuevo Parlamento, así como a un nuevo presidente de la República, los legisladores no se opondrían porque “nadie se atrinchera en su curul”.

Al respecto, Paredes mencionó que si bien respeta lo dicho por Alva, los parlamentarios deben “mantener una conducta de tranquilidad”, ya que los congresistas fueron elegidos en un proceso de elecciones.

“Respeto las opiniones de las personas, incluida la de la presidenta del Congreso de la República (María del Carmen Alva), pero creo que hay que hay que mantener una conducta de tranquilidad porque nosotros hemos sido elegidos durante un proceso electoral en base a reglas de juego, pero, sobre todo, en una base de Estado de derecho”, declaró a los medios de prensa este lunes.

En ese sentido, Alex Paredes consideró que todos los peruanos deben “respetar y cumplir el ordenamiento jurídico”, por lo que no se mostró de acuerdo con convocar a nuevas elecciones generales.

“ A nosotros se nos ha elegido por cinco años y considero que hay que respetar ese periodo (de cinco años) y lo que hay que hacer es trabajar por lo que espera la población, sobre todo. Todos nosotros nos hemos acercado durante campaña electoral y por eso nos han elegido. Esa es nuestra responsabilidad y en esa dirección tenemos que caminar”, añadió el congresista oficialista.

Por otro lado, el legislador y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se mostró en contra del comentario que hizo Alva de convocar a elecciones generales, dado que la gente no parecía estar satisfecha con el Ejecutivo ni el Legislativo.