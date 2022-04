Fray Vásquez reaparece desde la clandestinidad para defenderse ante pedido de prisión preventiva

El sobrino del presidente Pedro Castillo Fray Vásquez reapareció tras pasar días en la clandestinidad para defenderse durante la audiencia que evalúa el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva en contra de él y otros seis implicados más en el caso Puente Tarata. De manera virtual, aseguró confiar en la justicia peruana y que será exculpado de los actos ilícitos que se le atribuyen.

“Hay un Dios y él se encargará de hacer justicia, en él confío. En las manifestaciones se dice que yo he tenido reuniones con Zamir Villaverde, empresarios y funcionarios del MTC, pero eso es totalmente falso. El conocer al Sr. Zamir Villaverde no me involucra en este tipo de actos (delictivos)”, dijo durante la audiencia.

En esta línea, Fray Vásquez intentó aclarar que jamás visitó Palacio de Gobierno con otras intenciones que no sean familiares: “He ido varias veces a Palacio de Gobierno. Eso no lo puedo negar, porque lo he dicho ante la Comisión (de Fiscalización) del Congreso, y en declaraciones pasadas lo he dicho, pero he ido solo por motivos familiares. Pueden revisar las cámaras. Debe haber más responsabilidad del Ministerio Público, se están dejando llevar por dichos”, agregó.

Piden prisión preventiva para implicados en caso Puente Tarata

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, y el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco no se presentaron el último 9 de abril en la audiencia virtual que realizó el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó la fiscal Karla Zecenarro.

Esta audiencia corresponde a la solicitó de 36 meses de prisión preventiva para Fray Vásquez Castillo y otros seis investigados más por el caso de la empresa Provias Descentralizado, en el que se le imputan los cargos de colusión agravada en organización criminal.