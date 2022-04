Cerrón sobre mención de convocar elecciones generales: “Que se vayan los que no quieren trabajar”

El parlamentario de Perú Libre y vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, se mostró en contra del comentario de la presidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, quien mencionó que estaba de acuerdo en convocar a elecciones generales dado que la gente no parecía estar satisfecha con el Ejecutivo ni el Legislativo.

“ Que se vayan los que no quieren trabajar, los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías , que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta, todos deben irse. Abajo la política de odio y envidia”, manifestó a las afueras del Congreso.

Además, previo a esto, justificó su postura afirmando que las elecciones se hicieron para que los periodos de gestión del Ejecutivo y Legislativo se cumplan por cinco años.

“ Las elecciones se han dado para que se considere un periodo de cinco años. Que haya personas que no entienden que estamos en un gobierno distinto , que acaba de aprobar, sobre todo, esta compensación de tiempo de servicios al 100% a los docentes, que está exonerando el pago al IGV de productos básicos, y que está a favor de las mayorías, ¿por qué tendría que irse?”, indicó Waldemar Cerrón.

María del Carmen Alva afirmó que “nadie se atrinchera en su curul”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, adelantó que si la ciudadanía espera que ante unas eventuales elecciones se elija a un nuevo Parlamento, así como a un nuevo presidente de la República, los legisladores no se opondrían porque “nadie se atrinchera en su curul”.