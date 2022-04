Pese a alta desaprobación del Congreso, Cerrón y Cueto están en contra de elecciones generales

Waldemar Cerrón y José Cueto, congresistas de Perú Libre y Renovación Popular respectivamente, no se mostraron de acuerdo con que el parlamento peruano se retire ante un eventual adelanto de elecciones generales en el país.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, declaró este lunes que nadie se “atrinchera” en el Legislativo y que si tiene que haber nuevas elecciones generales, un año después de los últimos comicios, pues “habrá elecciones generales”.

Ante ello, Waldemar Cerrón, congresista y vocero de Perú Libre, no se mostró a favor de las palabras dichas por Alva, quien mencionó que parecía que l as personas no están satisfechas con la labor tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

“Que se vayan los que no quieren trabajar, los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías, que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta, todos deben irse. Abajo la política de odio y envidia”, manifestó Cerrón a las afueras del Congreso.

Además, justificó su postura señalando que los periodos de gestión del Ejecutivo y Legislativo se deben cumplir por cinco años. “Que haya personas que no entienden que estamos en un gobierno distinto, que acaba de aprobar, sobre todo, esta compensación de tiempo de servicios al 100% a los docentes, que está exonerando el pago al IGV de productos básicos y que está a favor de las mayorías. ¿Por qué tendría que irse?”, afirmó Waldemar Cerrón.

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, indicó que las fuerzas parlamentarias deberían mantenerse en el Poder Legislativo, ya que su bancada interpreta que en la Constitución peruana no se establece la obligatoriedad de convocar elecciones generales, solo presidenciales en caso de que el mandatario Pedro Castillo renuncie.

“Lo he dicho desde el primer día, el señor Castillo debería dar un paso costado si tiene un poco de dignidad. (…) (Pero) Yo no estoy de acuerdo con esta forma que han empezado a sacar los caviares y mucha gente radical, de que mejor es que se vayan todos”, declaró a Canal N.

Rechazo en aumento

Según la encuestadora Ipsos difundida por América TV el último domingo 10, el 73% de los encuestados rechaza la labor de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular. Tan solo el 15% la respalda. En cuanto a la labor del Congreso, el 79% desaprueba al Poder Legislativo, mientras que el 14% lo aprueba.