Aliados de izquierda pueden bloquear elección del nuevo Tribunal Constitucional

Son seis los candidatos finalistas en el proceso de selección organizado por el Congreso para ser los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo Pleno tiene la misma cantidad de cargos disponibles. De esta relación, los primeros puestos son ocupados por postulantes vinculados a fuerzas políticas: Francisco Morales Saravia, primer lugar, es cercano al excongresista fujimorista Carlos Mesía, y Gustavo Gutiérrez Ticse (segundo lugar) fue abogado de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Les siguen Helder Domínguez, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo (afiliado a Acción Popular) y César Ochoa.

La definición del nuevo TC se dará en el pleno, cuya sesión podría ser el 28 de este mes. La votación será por orden de méritos y por separado. Para que sean nombrados, cada aspirante requiere de 87 votos a su favor.

El escenario para que se alcance esta cantidad de votos no se ve tan fácil al necesitarse de consensos entre las bancadas, incluidas las que tienen diferente postura política. Esto cobra mayor importancia debido a que, así como en los intentos de vacancia presidencial, con 44 votos en contra se bloquea esta elección, cifra que alcanzan las bancadas aliadas de izquierda Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático.

Aunque también es posible que los extremos coincidan, como ya lo han hecho antes.

Cuestionan vínculos

Hasta el momento, las agrupaciones no han definido su posición respecto a los candidatos, pero algunos de sus representantes adelantan que no apoyarán a postulantes ligados a fuerzas políticas.

Katy Ugarte, del ala magisterial de Perú Libre, consideró “irresponsable” que en la etapa final hayan llegado candidatos con vínculos políticos, debido a que debía haberse evitado. “Si es que hay eso, definitivamente yo no voy a dar mi voto”, reiteró.

Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático, señaló que evaluarán con base en el informe que presentará la comisión el 18 próximo, pero agregó que la no vinculación política es crucial. “Es importante que tanto los del TC como el defensor del Pueblo no hayan tenido vínculos con ningún partido porque les permite hacer un trabajo neutro. Es uno de los requisitos que estamos pidiendo”, indicó. En Juntos por el Perú, su vocera Ruth Luque fue quien calificó más bajo a Morales, Gutiérrez y Pacheco en la entrevista.

En Acción Popular, el vocero Elvis Vergara, coincidió en que deben esperar el informe para definir una decisión. No obstante, el vocero alterno José Arriola señaló que, de acuerdo a su posición y también de su bancada, no apoyarán a aquellos vinculados a partidos. “Lo que queremos ver es la mayor transparencia posible”, dijo.

Por otro lado, Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), sostuvo que su agrupación respaldará el trabajo de la comisión. “Tengo confianza en que se alcanzarán los votos”, sostuvo. Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, resaltó que la comisión se basó en el aspecto técnico y no se consideró si tiene vínculos políticos para ubicarlos en el cuadro de méritos. Comenta que ahora en el pleno se dará el voto político, el que aún no define su bancada.

Este es el tercer intento para elegir al nuevo TC desde el 2019.

Cualquier cosa puede pasar

Enfoque por: Walter Albán, exdefensor del Pueblo

Dos postulaciones que no tienen cómo sostenerse aparecen en los primeros lugares. Morales y Gutiérrez tienen antecedentes que no permiten que se pueda confiar. Entre ellos, hay mucha gente respetable. Pero pareciera ser que van por asegurar por lo menos a esos primeros puestos.

No creo que esto obedezca a cuestiones políticas, creo que hay un dominio de mafias que juegan para intereses oscuros.

No es lo más probable que tengan los 87 votos, pero no lo puedo descartar. Hay gente que se presenta a través de una organización, pero juega de la mano con otros. Demuestra que este procedimiento de elección no funciona en el Perú.

Reacciones

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular

“Lo que hemos dicho es que se vean todos sus antecedentes. En mi opinión y la de mi bancada, en esos casos votar en contra. No se garantiza ningún tipo de neutralidad, que es lo que se quiere”.

Katy Ugarte, congresista Perú Libre

“Basta de tener a ese tipo de personas, que estén ligadas a partidos políticos. Esto va a perjudicar nuevamente en decisiones tan importantes que se van a tomar en el TC. Acá debe haber personas neutras”.

Wilmar Elera, vocero de Somos Perú

“Hemos hecho una evaluación técnica sobre conocimientos y habilidades. Lo que viene es la parte política, las bancadas van a evaluar si es que conviene o no tener a un miembro del TC que tiene cercanía”.