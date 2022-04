Bruno Pacheco sobre orden de detención: “Es producto de la presión mediática”

El exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco apuntó que la orden de detención preliminar dictada en su contra y la solicitud de 36 meses de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público son producto de la presión mediática generada para forzar la salida de Pedro Castillo del cargo a través de la figura de la vacancia presidencial.

“La verdad que lo he tomado de una forma muy injusta y afectada porque, como vemos, es un producto de desinformación de presión mediática que busca creo la vacancia de la presidencia y no un trabajo real en la investigación”, declaró a “Punto final”.

En esta línea, Pacheco negó que vaya a acogerse a un proceso de colaboración eficaz como Karelim López, ya que él se considera inocente: “No puedo ser colaborador eficaz porque para ser colaborador eficaz yo tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho, por lo tanto no puedo ser colaborador eficaz, pero sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad”.

Pacheco se encuentra en la clandestinidad

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como el exsecretario Bruno Pacheco, no se presentaron el último 9 de abril a la audiencia virtual que realizó el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó la fiscal Karla Zecenarro.

Esta audiencia correspondió a la mencionado solicitud contra Pacheco Castillo y otros seis investigados más por el caso de la empresa Provías Descentralizado, en el que se le imputan los cargos de colusión agravada en organización criminal. En representación del exfuncionario, se presentó de manera virtual a la audiencia su abogado William Castillo Dávila.