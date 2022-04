Bruno Pacheco: “No solo recibo amenazas, también ofertas”

Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, brindó declaraciones a “Punto Final” y contó, desde la clandestinidad, el origen de los US$ 20.000 encontrados en Palacio de Gobierno, los motivos por los que no se entregará a la justicia y qué espera de sus próximas declaraciones ante la Fiscalía.

La fiscal anticorrupción Carla Zecenarro solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Bruno Pacheco, pues especula una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes Juan Silva.

Pese a tener una orden de detención en su contra, Pacheco ha enfrentado las citaciones de la Fiscalía vía Zoom y en libertad. Por primera vez, se comunica con los medios de comunicación para brindar detalles en torno al caso Puente Tarata III y las investigaciones que se le siguen por presunto lavado de activos y otros delitos.

Dinero en Palacio

Respecto al origen del dinero encontrado en Palacio de Gobierno, Pacheco señaló a “Punto Final” lo siguiente: “Hice una declaración jurada al respecto y he dicho que esos 20.000 dólares son producto de una venta de terrenos que he tenido de mi familia”. Añade también que la diferencia fue lo que le alcanzaron sus hermanos para apoyar su defensa técnica.

Asimismo, Pacheco desmiente que el dinero se haya encontrado en un baño. “Llegué para realizar un pago de defensa legal (...), no iba a pasarme por Palacio con los 20.000 dólares en el bolsillo que traje de mi casa. ¿Qué cosa hice? Los guardé dentro del closet en el lugar más seguro que tenía en Secretaría General, en una cajita de zapatos que estaba dentro de mi closet”.

No será colaborador eficaz

Bruno Pacheco insiste en su inocencia y asegura que no puede ser colaborador eficaz porque para que eso ocurra tiene que haber delinquido y, según afirma, él no ha cometido ningún ilícito.

No solo afirma que no será colaborador eficaz, sino que tampoco se entregará a la justicia: “¿Tú crees que voy a (...) ponerme a derecho, exponiendo mi vida? Mira que han puesto un precio para mi cabeza, cómo crees que yo voy a dormir en mi casa”.

Amenazas y “ofertas”

El exasesor presidencial no desaprovechó la oportunidad para criticar la labor de la Fiscalía. “Dime si eso no es un acoso político, dime si eso no es una persecución. La Fiscalía se está politizando y eso está mal, no hay objetividad en la investigación”, añadió.