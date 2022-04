¿Qué dijo el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco desde la clandestinidad?

El exsecretario de Palacio Bruno Pacheco contó su versión de las cosas desde la clandestinidad en la que se mantiene hace varios días atrás. Además de enfrentar una investigación por lavado de activos, por la cual la fiscal Luz Taquire ha solicitado el último viernes 1 de abril al Poder Judicial imponer 36 meses de impedimento de salida del país, también tiene otras pesquisas en su contra por presuntas intervenciones irregulares en el Ejecutivo.

Durante una entrevista en Latina, Pacheco señaló no tener ningún tipo de relación particular con el empresario Zamir Villaverde, quien está incluido en la investigación por lavado de activos.

“Para mí, el señor Zamir Villaverde es una persona conocida nada más. Es un señor que lo conocí en la campaña del señor presidente en la segunda vuelta. Así como se acercaron muchos empresarios, congresistas y mucha gente del pueblo, de los gremios sindicales, el señor Villaverde también fue una persona que se acercó, pero de ahí no soy nada más”, manifestó.

En otro momento comentó sobre los ascensos militares de los cuales se le acusa de haber interferido, a lo que él respondió que no ha participado de ello porque en esos procesos “nadie puede tener injerencia”.

“Cuando hablamos, por ejemplo, de los ascensos militares, ¿quién es el responsable? El ministerio de Defensa. ¿En qué momento el secretario general tiene que ver con eso? Han hablado, por ejemplo, que yo soy una persona que han pagado. Dicen que me han pagado 25.000, 30.000, 45.000 dólares. (...) Son personas que no tienen un asidero, que no tienen un responsable. A ver que alguien me demuestre que he recibido un solo céntimo”, refirió Pacheco.

En tanto, sostuvo que los requerimientos de la Fiscalía en su contra le parecen “muy injustos”, ya que afirmó que es producto de la “desinformación de presión mediática” que busca “la vacancia de la presidencia” y no realizar un correcto trabajo de periodismo. Además, dijo que no se someterá a la colaboración eficaz, pero que “colaborará” con la justicia.

“No puedo ser colaborador eficaz porque para ser colaborador eficaz yo tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho, pero sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad. Y si con la verdad que voy a decir se van a salvar algunos o se van a quedar algunos, lamentablemente tendrá que ser así”, declaró.

Bruno Pacheco volvió a referirse al monto encontrado en su despacho y afirmó que el dinero no fue hallado en un baño, sino en su clóset porque lo había dejado “en una caja de zapatos” y que era para su defensa legal.

“He dicho que esos 20.000 dólares son producto de una venta de terrenos que te tenido de mi familia. Ya también presenté los documentos y, además de ello, la diferencia fue lo que me alcanzaron mis hermanos para apoyar mi defensa técnica”, contó el exsecretario.

Pacheco Castillo le solicitó al presidente Pedro Castillo que reorganice el Poder Judicial porque, según indicó, había varias personas en investigación a las cuales se les realizan “atropellos” como “los que están sucediendo con su caso”.

Bruno Pacheco no piensa salir de la clandestinidad

Finalmente aseguró que no podía salir de la clandestinidad debido a que no se sentía seguro en su vivienda, ya que habían “puesto un precio” a su paradero.