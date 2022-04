Bellido: “He escuchado a Daniel Salaverry hablar con tanta estima sobre Fujimori”

Durante el programa “Al estilo Juliana”, Guido Bellido fue consultado por la periodista si el actual consejero de Pedro Castillo Terrones está asesorando mal al actual mandatario. Al respecto, el congresista de Perú Libre destacó que lo ha escuchado hablar con estima sobre el exmandatario Alberto Fujimori, pero respondió cuestionando “qué postura tiene hoy”.

“Mira, con Daniel Salaverry yo le he escuchado cuánta estima le tenía al presidente Fujimori y después qué postura tiene hoy. La verdad, la historia siempre va a condenar. Entonces a Daniel Salaverry la historia no le deja en tranquilidad donde esté. Por tanto, de verdad sería echar mucha leña al fuego respecto a Daniel Salaverry. Lo mejor es no comentar”, declaró para el programa periodístico.

Hace un mes, el expremier Guido Bellido señaló que no le pareció adecuada la designación de Daniel Salaverry en el entorno del presidente de la República.

“Saben mi postura sobre el señor Daniel Salaverry. A mí no me parece la persona adecuada en el entorno (de Pedro Castillo) porque está vinculado a temas que son cuestionables. Eso lo hemos declarado hace mucho tiempo y lo ratificamos”, declaró en aquella oportunidad para la prensa.

A mediados de Enero, Bellido criticó al actual consejero Daniel Salaverry al asegurar que cuando ocupó el cargo de primer ministro, le propusieron su nombre para ocupar la jefatura de Sedapal.

“El señor no tiene seriedad política. En qué cabeza cabe que una persona empieza en el Apra, pasa por el fujimorismo, pasa por Somos Perú, ¿qué cosa es?, ¿visitante? Un poco más de seriedad. La política se denigra con personajes de trayectoria sinuosa”, comentó en aquella oportunidad.

Como se recuerda, el 17 de marzo, el excongresista Daniel Salaverry fue designado consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental, a través de una publicación extraordinaria en el diario oficial El Peruano.