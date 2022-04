Espinosa-Saldaña: Corte IDH le dio “un jalón de orejas” al TC por fallo a favor de Alberto Fujimori

Luego de que la Corte IDH solicitara al Estado de abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, tras la resolución del Tribunal Constitucional que le concedía el indulto, el miembro del TC, Eloy Espinosa-Saldaña, señaló que este acto de la entidad internacional ha sido un llamado de atención al máximo intérprete de la Constitución en el Perú, dado que no tenía ninguna injerencia en la liberación del exdictador.

“ Tenemos el resultado, en realidad es a nivel internacional, un jalón de orejas al Tribunal por no entender que en esta película no tenía por qué entrar y por no entender que la supervisión la hace la Corte IDH, con el apoyo de la Corte Suprema, por tratarse de un expresidente de la República. En este asunto, el Tribunal mira y aplaude, no tiene más que hacer”, declaró a Exitosa.

Respecto a la votación de sus compañeros tribunos que fallaron a favor de la libertad del padre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el magistrado no lo criticó, pero señaló que el resultado era previsible.

“A veces, como lo hemos conversado muchas veces, en un colegiado no siempre quien tiene las mejores razones tiene los votos. Entonces, yo respeto lo que ocurrió con mis compañeros, pero era crónica de una actuación anunciada . Esto iba a ser así”, añadió.

Fujimori podría salir libre si acredita enfermedad terminal

En otro momento, indicó que Alberto Fujimori sí podía salir del penal en donde se encuentra recluido tras ser condenado a 25 años de prisión por cometer crímenes contra los derechos humanos, solo si acredita a través de un equipo técnico evaluado por el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) que su estado de salud es demasiado grave.