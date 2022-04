Robles critica errores en ley que exonera IGV: Se lo advertimos quienes votamos en contra

La parlamentaria oficialista Silvana Robles criticó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respecto a la autógrafa de ley que se aprobó recientemente para exonerar el IGV de productos de la canasta básica, pero donde no se ha incluido a alimentos como el pan y el aceite.

Mediante sus redes sociales, la legisladora por Perú Libre señaló que ya los congresistas que votaron en contra de su aprobación habían advertido que la ley no beneficiaría a los sectores que más necesitan el apoyo económico actualmente.

“La obsesión por aprobar una ley sin el debido sustento técnico y la opinión previa del MEF, que no beneficiará a los sectores más vulnerables, les ha pasado factura. Se lo advertimos con insistencia quienes votamos en contra. No hay peor ciego que el que no quiere ver ”, compartió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Silvana Robles

También se refirió sobre el comunicado compartido por la cuenta oficial del Congreso, donde exhorta al ministro de de Economía, Óscar Graham, a asistir al Palacio Legislativo este lunes 11. La citación sería para precisar aspectos técnicos de la norma aprobada, debido a los errores señalados por el primer ministro, Aníbal Torres.

Robles Araujo expresó su disconformidad por citar a Graham Yamahuchi para enmendar los errores que cometieron quienes aprobaron la ley por “afán protagónico”.

“Presidenta Alva, la autógrafa que usted hizo aprobar apresuradamente fue remitida al presidente Castillo para su promulgación u observación en el plazo de 15 días. Por tanto, antes no cabe ‘convocar’ al Ministro de Economía para que enmiende su error político y afán protagónico ”, aseveró.