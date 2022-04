Pedro Castillo hacia la soledad política en nueve meses

El presidente Pedro Castillo ha perdido importantes respaldos en sus nueve meses de Gobierno que lo llevan hacia una cada vez más peligrosa soledad política. Al distanciamiento de la excandidata presidencial Verónika Mendoza y su agrupación, Nuevo Perú, se suman ahora reclamos en las canteras de Juntos por el Perú y voces discrepantes también desde Somos Perú.

“Estamos contra el golpismo de la ultraderecha porque el pueblo eligió democráticamente un gobierno, pero eso no le da carta blanca al gobierno a hacer lo que le dé la gana y de virar el plan Bicentenario, y estamos para emplazarle a que vuelva a los cauces iniciales. Si no, el pueblo le dirá que no cumplió su promesa y se está derechizando”, expresó Enver León, secretario general de Nuevo Perú, en marcha reciente del miércoles 7.

Alianza. En segunda vuelta, Verónika sumó su apoyo. Foto: Antonio Melgarejo/La República

En Juntos por el Perú, algunos líderes y militantes de base piden que Roberto Sánchez, el presidente del partido, congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo, decida si sigue representando a esa organización política o al Gobierno.

“Han pasado nueve meses y no vemos nada de lo esperado. Tenemos desencanto. Desde Lambayeque, hemos tenido un plenario regional y llegamos a la conclusión de que Juntos por el Perú no puede ser cogobierno y que si Roberto Sánchez quiere seguir en el Ejecutivo, que lo haga a título personal, pero no representando a Juntos por el Perú”, dice Manuel Cardoso, militante exsecretario regional de este partido en Lambayeque.

Cardoso además es fundador de Juntos por el Perú desde que nació como Partido Humanista, que lideró Yehude Simon, exgobernador regional, ex primer ministro y excongresista. Los humanistas de Simon cedieron su inscripción partidaria a una organización más amplia y así surgió Juntos por el Perú.

En otras regiones, voces de este partido coinciden con el pedido de tomar distancia del Gobierno. Líderes de esta organización del Cusco, La Libertad, Callao e Ica, entre otros puntos del país, piden ese alejamiento, según las fuentes consultadas.

La bancada de Juntos por el Perú tiene voces críticas al Ejecutivo aunque Sánchez, que la integra, está en el Gobierno. De sus cinco congresistas, dos no son del partido: Sigrid Bazán, que no tiene afiliación; y Ruth Luque, que viene de Nuevo Perú. Ambas con Edgar Raymundo han respaldado el pedido para interpelar al ministro del Interior, Alfonso Chávarry.

PUEDES VER: Pedro Castillo cree que la crisis política llegó a su fin

“El Gobierno y el presidente deben tener mayor responsabilidad sobre lo sucedido. Hemos firmado la interpelación al ministro del Interior porque no ha hecho buena labor”, adujo Luque, que es vocera de bancada.

Reclamo. Marcha del miércoles 7 exigió cumplir promesas. Foto: Gerardo Marín/La República

En Somos Perú, se resquebraja el apoyo al Ejecutivo. Sus congresistas Kira Alcarraz y Alfredo Azurín votaron a favor de exhortar a Castillo a renunciar.

“Es para que tome conciencia de todo lo que está pasando. (...) Sí es un saludo a la bandera, pero no podía dejar de intentarlo. Para que entienda y vea el presidente. La mayoría del Congreso sabemos que lo mejor es que dé un paso al costado, pero también sabemos que no lo va a hacer”, argumenta Azurín.

PUEDES VER: Ruth Luque pide a Walter Gutiérrez que renuncie tras solicitar dimisión de Pedro Castillo

Daniel Salaverry, militante y excandidato presidencial de Somos Perú, es consejero de Castillo y el ministro de Cultura, Alejandro Salas, está afiliado a ese partido, aunque con licencia.

El vocero de bancada, Wilmer Elera, alega que no son aliados del Gobierno. “El apoyo de Salaverry lo hace a título personal. En la bancada apoyamos lo bueno, pero no lo haremos si se evidencia corrupción”, dice.

Elecciones de este año, el otro factor

Las elecciones regionales y municipales de este año serán un factor que pesará en las posturas de las agrupaciones políticas sobre el Gobierno. Con un presidente con tan alta desaprobación, las organizaciones políticas tienen allí un motivo para no aparecer muy asociadas al Gobierno.

PUEDES VER: JNE claudica ante el Congreso y modifica calendario de elecciones ya en curso

En Lambayeque, la incursión del exministro Juan Carrasco, que dejó el Poder Ejecutivo para postular al gobierno regional, ha generado polémica en Juntos por el Perú. El sector alineado con Roberto Sánchez lo respalda, pero otros cuestionan su incorporación al partido político.

Reacciones

Enver León, secretario general de Nuevo Perú

“Estamos contra el golpismo de la derecha, pero eso no le da carta blanca al gobierno de virar el plan Bicentenario, y estamos para emplazarle. Si no, el pueblo le dirá que no cumplió y se está derechizando”.

Marco Cardoso, exsecretario regional de Juntos por el Perú

“No vemos nada de lo esperado. Tenemos desencanto. Desde Lambayeque concluimos que Juntos por el Perú no puede ser cogobierno y que si Sánchez quiere seguir en el Ejecutivo, lo haga a título personal”.

Kira Alcarraz, congresista de Somos Perú

“Es saludo a la bandera (exhortación a Castillo a renunciar), pero no podía dejar de intentarlo. La mayoría del Congreso sabemos que lo mejor es que dé un paso al costado, pero también que no lo hará”.