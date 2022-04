No hay filtros seguros contra candidatos con antecedentes

Los candidatos con antecedentes judiciales han sido uno de los grandes problemas en procesos electorales anteriores, como en los del 2021. En estos comicios, los partidos políticos con presencia en el Congreso incluyeron en sus listas a postulantes con sentencias penales y fallos de demandas civiles.

Para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 2 de octubre, las organizaciones deberían ser capaces de postular a personajes sin cuestionamientos. Sin embargo, dada la cantidad de autoridades que serán electas, las probabilidades para ello son pocas. Se tendrá que elegir a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, cerca de 200 alcaldes provinciales y 1.700 municipales. Eso sin contar a los consejeros regionales y a los regidores. Si a este elevado número de puestos en disputa se le suman las propias precariedades de las agrupaciones para activar filtros, entonces las alarmas se encienden.

Los representantes de los partidos indicaron que tratarán de hacer lo posible para reforzar estos filtros, pero admitieron que será muy complicado.

Supervisión

La opción a la que recurrirán todos los partidos es la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No obstante, advirtieron que la información a la que se accede es limitada, por lo que buscan por otras vías.

En Alianza para el Progreso (APP), su secretario general, Luis Valdez, indicó que no darán “por agotada ninguna fuente de información que cuente con algún atributo de idoneidad de los candidatos”. Comentó que además de usar la herramienta del JNE piden antecedentes de “procesos judiciales o penales, policiales”.

Además, recurren a las declaraciones juradas. Las redes sociales son otra vía. “Pero a veces las personas que se infiltran buscan espacios impredecibles. Como no aparecen en antecedentes penales u otra plataforma, uno a veces queda a merced de estas personas”, mencionó.

Aldo Borrero, personero legal de Avanza País, señaló que si bien usan “la mayor cantidad de filtros posibles, hay cosas que no se puede saber realmente”. Según señaló, los candidatos, adicionalmente a su hoja de vida, deben entregar otros documentos. “Ese es un procedimiento de consulta a la persona, quien nos tiene que decir a ciencia cierta si es que no quiere posteriormente ser excluido de la lista”, dijo, y agregó que si los postulantes no dicen la verdad serán denunciados.

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, sostuvo que su Comité Nacional Electoral está solicitando que consignen sus antecedentes penales y policiales; sin embargo, dependen de la buena voluntad de los aspirantes. “Lamentablemente, no existe la interconectividad suficiente para que uno pueda saber si alguien tiene juicios o debe dinero por alimentos o tiene deudas tributarias. Está la Ventanilla Única, pero sigue siendo débil. Nosotros mismos estamos investigando, pero, a veces, lamentablemente, puede escapar a nuestra capacidad operativa”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de Somos Perú, Mario Fernández, coincidió en que las limitaciones del sistema los obligará a emplear mecanismos alternativos. Según dijo, tratarán de rastrear en las redes sociales y, además, están por contratar a una empresa que los apoye a detectar las denuncias policiales e investigaciones fiscales.

También se solicita, vía una declaración jurada, que informen de todo aquello relevante para conocer sus perfiles. Pero se corre el riesgo de que se omita algún dato. “No garantiza que te den la información”, añadió.

En tanto, la secretaria general de Renovación Popular (RP), Fabiola Morales, indicó que previamente a la entrega de las declaraciones juradas de los precandidatos al JNE, estas serán contrastadas con las plataformas del Poder Judicial, la Fiscalía y otras entidades como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). También tienen que declarar bajo juramento que su actuación política estará acorde al ideario y a las políticas de RP, que goza de idoneidad moral y que no ha sido condenado por delito doloso.

“Con cuentagotas”

José Naupari, experto en Derecho Electoral, manifestó que el principal problema con la herramienta del JNE es la tardía actualización de la información. “Eso viene desde casi su creación. La organización tiene que confiar en lo que está en la Ventanilla Única. Termina haciendo lo que está a su alcance y en función de bases de datos públicos”, consideró. Agregó que la situación mejorará no en base a la norma, sino cuando avance la interoperabilidad, que es la capacidad de las instituciones para intercambiar información.

Filtros tras internas

Luego de finalizados estos comicios, de exclusiva responsabilidad de las organizaciones, estas solicitan la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos elegidos. Aquí entra la autoridad electoral. Será el Jurado Electoral Especial (JEE) de la jurisdicción en donde se realizó el proceso el que verificará el cumplimiento integral de los requisitos para candidatear.

Alonso Encarnación, especialista de la secretaría general del JNE, comentó que, tanto en las listas regionales como municipales, se debe contemplar la paridad vertical y alternancia de género, cumplir con la cuota de jóvenes (20%) y de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios (15%). Explicó que, si se aprueba una lista, pero luego se conoce que incumplió algún requisito, el JEE revisa el caso y emite pronunciamiento tras solicitar los descargos del personero de la agrupación. Quedan menos de seis meses para ver los resultados.

Nuevos afiliados podrán ser candidatos, mas no electores

Un total de 32 padrones de afiliados de organizaciones políticas recibió el JNE entre el 6 y 7 de abril, en el marco del plazo perentorio que otorgaron, tras publicarse la Ley nº 31437, calificada como contrarreforma electoral.

Fueron ocho los partidos políticos que entregaron esta documentación y diversos movimientos.

Se recibieron físicamente hasta las 18 horas del jueves. Correspondían a los que fueron presentados hasta el 5 de enero y posteriormente devueltos.

La nueva fecha límite para presentar las listas de candidatos para las internas será el 11 de abril y el 12, para que el JNE las entregue a la ONPE.

Los nuevos afiliados podrán ser candidatos a las internas, pero no electores en este proceso debido a que, por la estrechez de tiempo, los datos no serán verificados por el Reniec.

