Pacheco negó haber conversado con Karelim López para licitaciones: “No tengo nada que ver”

El ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se refirió a la investigación que tiene la Fiscalía en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias, donde también está involucrada la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien señaló que habría una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.

En una conversación en ‘‘Punto Final’’, Pacheco negó las acusaciones del Ministerio Público y descartó haber sido, supuestamente, un nexo con los ministros de Estado para favorecer a empresarios en la licitación de Provías y Puente Tarata.

“ De ninguna manera yo he hablado algo al respecto . No sé nada sobre el ministro de Transportes. Yo he sido el secretario del despacho presidencial y mis funciones han sido simplemente técnicas y respecto a eso yo solo he visto todo lo de secretaría. ¿Qué tengo que ver yo con los ministros? ”, declaró el exfuncionario.

Seguidamente, Bruno Pacheco, quien tiene un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Puente Tarata, negó haber conversado con Karelim López y mencionó que la acusación en su contra solo se basa en “dichos”.

“ No he conversado con nadie, no tengo nada que ver con aportaciones . Desde ahí, yo desconozco lo que hacen referencia sobre el sector. Desconozco respecto a las conversaciones. En ningún momento he conversado respecto a estos temas sobre los ministerios (con Karelim López) y sinceramente me deja mucho que desear que por esos dichos yo esté implicado en el caso Puente Tarata”, expresó.