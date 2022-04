Asesor habría enviado fotos íntimas de su pareja al congresista Guido Bellido

En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) trabaja como asesor Daniel Abarca Soto, una persona que ha sido denunciada por su expareja, identificada como Jackeline Zúñiga, por violencia y agresión sexual. La víctima lo acusa de compartir fotos íntimas suyas con el congresista Guido Bellido de Perú Libre.

“Yo no sé en este momento si el señor Bellido o el señor Abarca tienen más fotos mías, fotos que han sido tomadas en la intimidad de mi relación, en todo caso, lo único que me queda hoy es defenderme y una forma de defender es informar, no me queda otra”, declaró la víctima a Panorama.

Según el dominical, Abarca Soto y Bellido son cusqueños y se conocerían desde hace años. El legislador lo habría ayudado a que ingresara al Mincetur para ocupar un puesto de asesor por el que recibe 15.000 soles mensuales, sin ser un funcionario público de carrera. Al parecer, el único requisito es ser amigo del parlamentario oficialista.

“Cómo no me va a dar asco algo. nunca en mi existencia pensé en pasar por esta situación realmente. En qué mente enferma cabe mandar fotografías de tu mujer, de tu pareja, de tu esposa, de tu conviviente, ninguna mujer merece que se invada así su privacidad”, agregó.

La víctima señala haber sufrido un infierno desde que vino de Cusco

Al venir Daniel Abarca Soto a la capital, lo hizo en compañía de su entonces pareja desde Cusco. Ella acusa maltratos de su parte, por ello lo denunció por violencia y agresión sexual. Ella ha denunciado públicamente lo ocurrido, pero lejos de recibir apoyo del Perú Libre, relata que dirigentes mujeres la han amenazado. Señala a la Sra. Ruth Huayllani, secretaria de base de la región Cusco del partido del lápiz, como una de las autoras de las llamadas intimidatorias.