Secretaria de NP responde a Durand: “No somos furgón de cola ni del centrismo ni del oportunismo”

La secretaria nacional de Nuevo Perú, Evelyn Capchi, se pronunció luego de que Anahí Durand criticara duramente a su organización tras ser retirada de la presidencia de la agrupación por desempeñarse como consultora FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Aníbal Torres.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Capchi sostuvo que “en ningún momento se puso en discusión su profesionalismo, convicciones ni el balance político de su gestión como ministra, aunque quedó en deuda esto último”.

La dirigente reconoció que Nuevo Perú respaldó al Gobierno “refrendado por un programa para iniciar las transformaciones”, por lo que pusieron a disposición a sus cuadros técnicos.

“Pero lo que no dice, y guarda silencio la compañera Anahí, es que Castillo, proclamado presidente, dejó de apoyarse en la fuerza que el movimiento social le brindó incondicionalmente, e inexorablemente fue abandonando el programa y los acuerdos por él firmado; en aras de buscar consensos con la derecha, una derecha que desde el primer día no lo quiso y no lo quiere en el Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

Capchi también acusó a Vladimir Cerrón de ser culpable de “esta reorientación” del Ejecutivo: “(Es) proclive a encontrar enemigos en la izquierda y buenos amigos en la derecha”.

“En contubernio con Vladimir Cerrón terminaron desprendiéndose de los únicos 4 ministros de izquierda o progresistas del gabinete ministerial y reemplazándolos por gente de derecha. De esa manera se alejó de la gran oportunidad para iniciar el proceso de transformaciones en beneficio del país y las mayorías”, aseveró.

Evelyn Capchi instó a la extitular del Mimp a que “no se confunda ni pretenda confundir” al afirmar que Nuevo Perú es el “furgón de cola del centrismo”.

“Esto es una distorsión de la realidad. La política se manifiesta en consignas concretas para la acción: emplazo a la compañera a que demuestre que el NP levanta la política de esos sectores, como ‘adelanto de elecciones’ o ‘fuera Castillo’ o ‘vacancia’”, dijo.

“Por eso nuestras consignas son: “Castillo, cumple tus promesas”, “Castillo, no al alza del nivel de vida” “Ni golpismo ni traición” “nueva Constitución”. Le preguntamos dónde se encuentra la “línea centrista” o ¿acaso esos sectores plantean lo mismo? No somos furgón de cola ni del centrismo ni del oportunismo”. agregó.

Finalmente, la secretaria nacional de Nuevo Perú precisó que el “tema de fondo” con Anahí Durand es “una diferencia política estratégica”: “Fraternamente espero que no tenga que ver con que decidiste ser asesora de PCM antes de continuar siendo la presidenta del NP”.