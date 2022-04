Pedro Castillo cree que la crisis política llegó a su fin

Durante su discurso de clausura del V Consejo de Ministros Descentralizado en Huancané (Puno), el presidente Pedro Castillo dijo ser consciente de las dificultades económicas del país, aunque afirmó tener fe en que la crisis política que ha atravesado su gobierno ha llegado a su fin, en alusión a los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Estamos en momentos difíciles, económicamente; yo tengo fe de que este momento político en el cual hemos estado envueltos ha llegado a su fin”, sostuvo.

Al dirigirse al pueblo puneño que demandaba mayor presupuesto para sus obras, Castillo señaló que “hubiésemos avanzado mucho más si en estos meses no nos hubiésemos entretenido en enfrentamientos y confrontaciones inútiles”.

En ese sentido, hizo un mea culpa por descuidar a la macrorregión sur por estar atentos por responder a las demandas de otras regiones del país.

Así, convocó a las autoridades presentes a reunirse próximamente para inyectar una inversión directa al sur del país.

Anunció que para este año se construirán cerca de 4.000 viviendas bioclimáticas para la región Puno y se emprenderá una campaña de reforestación para recuperar los suelos. También invitó a las autoridades de Puno a formar parte del encuentro que sostendrá con funcionarios de Bolivia sobre la masificación del gas para Puno y la macrorregión sur.

“La próxima quincena tendremos una reunión bilateral con las autoridades de Bolivia sobre la masificación del gas natural que viene de ese país para Puno y la macrorregión sur”, señaló el presidente.

Horas antes, junto a la vicepresidenta Dina Boluarte, Castillo participó en la entrega de más de 14 toneladas de productos para la atención de 682 habitantes del distrito de Huata, donde reafirmó el apoyo a las familias más vulnerables de esta jurisdicción.

Por su parte, el premier Aníbal Torres defendió los consejos de ministros descentralizados que -según dijo- son criticados por un sector de la población. Explicó que de estos espacios han salido varias medidas, como la disposición por la cual se destina el 98% del guano de isla para distribuirlo entre los agricultores nacionales y exportar solo un 11%, medidas que señaló “le duele a cierto sector golpista que quiere vacar de todas maneras al presidente Castillo”.

Afirmó que el Gobierno no está buscando el cierre del Congreso y que hay que superar los odios, los rencores y las derrotas políticas para ponerse de acuerdo por las necesidades del Perú.

Cuestionó a quienes dicen que la gestión de Castillo está integrada por personas incapaces y consideró que, si no hubiesen recibido un país arruinado, los integrantes de los regímenes pasados serían personas capaces. De allí que los retó a debatir donde quieran y cuando quieran.

“No permitamos más ese desprecio de esas clases que nos gobernaron, que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces. El pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, despreciables, que han arruinado a nuestra patria”, arremetió.

En alusión a Alberto Fujimori dijo que, si bien fue el autor mediato de crímenes como el de La Cantuta, estaría faltando a la verdad si dijera que no hizo nada bueno. Acotó que no tiene miedo porque no está aferrado al cargo.

“Ahora voy a dar un ejemplo del Perú. Un gobernante de los más avezados y que ahora se encuentra detrás de las rejas, que fue el autor mediato del secuestro de los estudiantes de La Cantuta, la tortura de estos, el descuartizamiento, la quema de sus restos y el entierro clandestino (...). ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad”, sostuvo.

ANGR le da hasta el 21 de abril para que mejore gabinete

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, pidió al Gobierno que se reestructure el gabinete de ministros debido a la crisis política y social. Asimismo, dio plazo hasta el 21 de abril para que se cumpla la propuesta.

“Creemos que hay que darnos un plazo hasta el 20 o 21 de abril, que nos vamos a reunir en la región de Ica para el GORE Ejecutivo. Ese es el plazo por el cual tengamos que haber reunido al acuerdo nacional, tengamos que haber participado en una recomposición de gabinete convocando a profesionales con experiencia y especializados”, dijo Benavente.

El también gobernador de Cusco afirmó que, si no se cumple la solicitud planteada, el jefe del Estado debería dar un paso al costado, al igual que el Congreso.