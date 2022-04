Ángel Misayauri Borja: “Si no cumplen, el otro paro será para que se vayan todos”

El principal dirigente de los agricultores en la zona centro del país da cuenta de que han logrado un 50% de sus pedidos, pero alerta que muchos tienen plazos, como los subsidios a fertilizantes, y que, si no se cumplen los acuerdos, habrá otro paro para que se vayan todos, Gobierno y Congreso. Adujo estar a favor de la gobernabilidad.

¿Cómo califica la reunión que tuvieron con el Gobierno?

Concertadora. Nos ha solucionado en 50%. Esperamos que los plazos en que hemos quedado se cumplan. En lo ganadero, hemos ganado el decreto sobre la leche. En fertilizantes, nos hablan de un subsidio, pero con plazos: mayo, junio. A largo plazo, se implementará Bayóvar. Soy opositor al Gobierno, pero hemos hecho algo para que nos atiendan y nos han atendido, por eso levantamos el paro.

¿Qué garantías hay para el cumplimiento de los acuerdos?

Hay unas actas firmadas y una resolución ministerial...

¿Confían ustedes...?

No confiamos, pero tiene que hacerse. No tenemos ningún tipo de confianza en este Gobierno, pero es lo que se ha firmado y tiene que hacerse. Y si no lo hacen cumpliendo los plazos, nos vamos a levantar de nuevo.

¿Si no cumplen en mayo...?

Nos levantamos... En transporte, también han ganado 50. Soluciones concretas como hacer una norma han hecho. Han bajado el impuesto selectivo al consumo y otros temas, como los brevetes recién están haciendo. Si no se hace, también tendrán que levantar. Casi juntos nos levantaríamos. Hay una norma para el Legislativo. Igual que al Ejecutivo, al Legislativo tenemos ganas de botarlo porque no está haciendo su chamba.

¿Al Legislativo también?

De hecho. Si se van, se van todos. El paro se hizo para que atiendan a sector agrario y transporte. Esperemos que se den los plazos. Junín ha sido base para que el Gobierno se ponga a trabajar porque si no hacíamos paro, no nos atendían y seguían peleándose entre ellos. Estoy a favor de la gobernabilidad, pero en contra de que no trabajen. Si no cumplen, el paro será para botarlos a todos.

¿Y los congresistas que se acercaron a ustedes?

El único ha sido Ilich López. Ha sido el puente necesario y ha gestionado estos puntos. Aunque en Junín no lo queríamos ver, aceptamos que ha hechos. A Waldemar Cerrón ni lo queremos ver, ni le hemos dejado hablar. Estamos en contra de Perú Libre. Tenemos que ser respetuosos de los acuerdos.

Pero Junín ha sido la cuna y el bastión de Perú Libre...

Junín no. Ha sido en Huancayo un sector pequeño en que han nacido ellos. Acá tienen repudio de la población. Acá están “Los Dinámicos...” y todo eso. Es un mal ejemplo que ha hecho.

¿En la campaña electoral, ustedes respaldaron a Castillo?

No, al menos yo no. Y ahora hemos hecho el paro porque no está haciendo su chamba.

Usted contó que la inestabilidad les afectó también porque con el anterior ministro habían avanzado. ¿Cómo así?

Sí, se había avanzado. Había un monto que iba a entrar al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) para el subsidio.

Y se retrasó...

Así es. También se había trabajado para romper monopolios y oligopolios, recién se da... Ahora se habla mucho de la Constitución. Nosotros no hemos hecho el paro para eso.

¿Quiere decir que ustedes no han hecho el paro para un cambio de Constitución?

No, en absoluto. Allí se han querido colar varios, hasta Perú Libre. Otros han dicho que estamos en candidatura regional. El paro se ha hecho con un pliego.

Ya se sabía que el combustible iba a subir, desde que empezó la guerra...

Hemos pedido que fiscalicen a los empresarios griferos porque acá no ha bajado, sigue igual, diciendo que todavía hay stock y todo eso. Ojalá bajen porque la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) había mandado montos que en la realidad no se aplicaban. Por el bien de la gobernabilidad y de nosotros, respetamos los acuerdos y esperamos que se cumplan. Ahora, si quieren bajarse la Constitución, hagan su paro. De esto no se pueden agarrar.

¿Qué no se pudo lograr?