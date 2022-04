Juez supernumerario anuló sentencia en contra del prófugo ‘Rey de la pesca negra’

El empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, conocido como el ‘Rey de la pesca negra’ y uno de los principales financistas de los Cuellos Blancos del Puerto, logró la anulación de una sentencia en su contra por siete años de cárcel y el pago de una multa de 11 millones y medio de soles. Lo hizo a través del juez supernumerario José Pino Arango, quien declaró fundado un recurso de hábeas corpus presentado en noviembre de 2021 en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, en noviembre del año pasado un ciudadano identificado como Jorge García Silva llegó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho para presentar un hábeas corpus en nombre de Peña Aparicio, quien se encontraba cuatro años prófugo. Solo un mes después, la sentencia del ‘Rey de la pesca negra’ fue anulada.

El delito por el cual Óscar Peña estaba sentenciado es haber organizado una farsa de subasta en complicidad con funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Allí se apropió ilegalmente del Fundo Oquendo, un terreno de más de 70.000 metros cuadrados que fue adquirido por 14 millones de soles, cuando su valor real, de acuerdo con la justicia, era de 24 millones.

Ante ello, el juez de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho José Pino Arango cedió ante los argumentos en favor del condenado, que señalaban que la Primera Sala Penal del Callao había emitido “decisiones en donde, lejos de solucionar definitivamente controversias jurídicas, las crea”. Por tanto, Pino Arango determinó dejar sin efecto la orden de captura internacional y ordenar un nuevo juicio. Además, Óscar Peña Aparicio pudo recuperar el Fundo Oquendo que había adquirido ilegalmente.

Una fuente del Poder Judicial a la que tuvo acceso Hildebrandt en sus trece señaló que el recurso de hábeas corpus que sirvió para la anulación de la sentencia del ‘Rey de la pesca negra’ padece de una serie de irregularidades.

“El habeas corpus se presentó en San Juan de Lurigancho cuando, de acuerdo al nuevo código procesal, debió hacerse en el lugar donde se cometió el delito; es decir, el Callao. Tampoco se le informó del fallo a los jueces de segunda instancia. Todo el asunto es tan extraño que nos hace sospechar lo peor: que sigue habiendo magistrados con precio ”, indicó.

¿Quién es el juez José Pino Arango?

El magistrado José Pino Arango trabaja en el Poder Judicial desde hace más de 20 años y, según información oficial de la OCMA a la que accedió H13, cuenta con 30 amonestaciones y ocho multas por “perjudicar o frustrar actos procesales, inconducta funcional, demorar trámites o no notificar el expediente a las partes interesadas”.