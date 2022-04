Bellido sobre declaraciones de Alva: “Es inconcebible tener una Mesa Directiva ‘vacadora’”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido indicó que es “inconcebible” que el Congreso esté dirigido por una Mesa Directiva ‘vacadora’ debido a las declaraciones de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, donde asegura que “la única salida” a la crisis política es la renuncia del presidente Pedro Castillo.

“Es inconcebible tener Mesa Directiva ‘vacadora’ en el Congreso, cuando debería garantizar el principio de imparcialidad por imperar una mayoría que rechaza la vacancia y reconoce victoria democrática. Señora María del Carmen Alva, le sugiero renunciar y dejar trabajar por los peruanos”, expresó Bellido en un tuit.

Tuit de Guido Bellido. Foto: captura de Twitter

Ante la imposibilidad de una vacancia, esta semana, Alva Prieto indicó que el mandatario debería renunciar para que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, asuma la presidencia y evalúe completar el mandato o llamar a comicios generales.

“Sabemos que no hay votos para la vacancia. Para una vacancia se necesitan 87 votos. Con las tres bancadas izquierdistas: Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, ahí tienes los 44 votos. No necesita el presidente hablar con AP, ni APP ni Podemos ni Somos. Solo con esas tres bancadas de la izquierda no va a haber vacancia. La única salida por ahora es la renuncia (de Pedro Castillo). La vicepresidenta (Dina) Boluarte debe asumir. (Si se respeta el periodo o se convoca a un adelanto de elecciones) eso tendría que analizarlo ella como vicepresidenta”, dijo en entrevista con Panamericana Televisión.

Pedro Castillo considera que la crisis llegó a su fin

Desde Puno, durante el V Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente Pedro Castillo reconoció ser consciente de las dificultades económicas, no obstante, precisó “tener fe” en que la crisis política acabó.

“Estamos en momentos difíciles, económicamente; yo tengo fe de que este momento político en el cual hemos estado envueltos ha llegado a su fin. (...) Hubiésemos avanzado mucho más (con el Gobierno) si en estos meses no nos hubiésemos entretenido en enfrentamientos y confrontaciones inútiles”, apuntó el jefe de Estado.