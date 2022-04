Congresista Ruth Luque: “En estos momentos no ayuda vacancia ni la renuncia”

Parlamentaria cuestionó severamente al gobierno y también al Congreso por la crisis en el Perú. Aunque está dispuesta a dejar el cargo, considera que se deben dar reformas políticas para que se vayan todos, sino los problemas se volverán a repetir.

¿Cómo se puede salir de la crisis?

Este gobierno tiene varias debilidades. Decisiones tardías para afrontar los problemas. Se han anunciado bonos, exoneraciones, disposiciones sobre la leche. Un conjunto de medidas, pero aún se requiere más para darle tranquilidad a la población

¿Cuáles cree que fueron los principales errores del gobierno?

Falta de comunicación clara, pésimo manejo de conflictos. Esto ya dejó cinco muertos, heridos como el joven que perdió el ojo derecho. Ministros y congresistas que no han contribuido a generar un clima de diálogo y darle confianza a la población.

¿Apoyará la moción de interpelación al Premier, presentado por su colega Flor Pablo?

Voy a evaluar. El presiden te si tiene acto de enmienda política, se puede rectificar, mejorar. Si él quiere dar ese paso, debería hacer evaluación de todo su gabinete. En este momento se requiere que se conjugue idoneidad y experiencia técnica. Sin medidas concretas, se avecina un clima de alta conflictividad en todas las regiones.

Para el presidente de la ANGR, el problema de fondo es el fuego cruzado entre el Ejecutivo y Legislativo

Hay mucha corresponsabilidad del Congreso. Un sector se ha dedicado como eje central a la vacancia y rechazo a resultados electorales.

Hay congresistas que piensan en que la renuncia de Castillo es la salida.

En este momento la solución no es la vacancia ni renuncia, ni que disminuyan los votos para vacar al presidente. Eso ahorita no va a contribuir. Se necesita paliar la crisis. Hay que exigir al Ejecutivo que presente paquete de medidas inmediatas. Mientras estamos debatiendo si se va o no, la población va a quedar insatisfecha y la clase política se desprestigia más.

Otro sector reclama que se vayan todos. ¿Ud. está estaría dispuesta a dejar el cargo?

Yo en lo personal no tengo problemas en irme. Cualquier decisión en beneficio del país hay que tomarla, pero que se vayan todos no puede significar la misma fórmula donde se reinventan los mismos actores políticos. Para que se vayan todos hay que generar condiciones, reformas políticas serias para no seguir desgastando a nuestro pueblo porque el país ya no da más.

¿Qué medidas por ejemplo puede aliviar a la población?

Se lo dije directamente al presidente, en la Junta de Portavoces, primero, una comunicación clara del conjunto de medidas, no una dos, todas las que el Ejecutivo va implementar para paliar la crisis. Que responda qué se va hacer, cuándo, cómo. Segundo, reformas legales que se apoyen desde el Congreso. Me llama la atención que solo hay una iniciativa hasta el momento. y tercero, abrir un amplio diálogo democrático con todos los sectores. Puede ser el Acuerdo Nacional, pero debería ampliarse. No solo entre instituciones que estamos desprestigiadas.

Las marchas también exigen el cierre del Congreso

Mi mensaje es el del dialogo. Hay atender las urgencias del país y no ayudamos en nada a la población con mensajes de temor, responsabilizándonos los unos a los otros. En este momento la clase política tiene que pensar en la población. A diferencia de otros colegas que no se sienten parte de la crisis, yo me siento absolutamente parte de la crisis. Nuestro país se polariza más. Hay un conjunto de descalificaciones. Y al Ejecutivo decirle que, si no se aprovecha para mejorar, se seguirá la ruta a una profunda deslegitimación de su gobierno y eso puede ser peligroso. Necesitamos gestos democráticos, gabinete de anchas bases.