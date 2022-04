Ruth Luque sobre fallecidos en manifestaciones: “Son de absoluta responsabilidad del Gobierno”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con la congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque. La parlamentaria adelantó que su partido presentará una moción de interpelación contra Alfonso Chávarry, ministro del Interior, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra Pedro Castillo.

¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en la crisis que está viviendo el Perú?

Vivimos un escenario muy complejo. No creo que sea atribuible solamente a la izquierda como escucho a algunas voces. Es una crisis que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, con muchas demandas insatisfechas, un Estado que no logra acercarse a la población, cada vez más distante.

Ayer hemos presenciado casi dos horas del debate de una moción de exhortación que se aprobó, pero no tiene ningún efecto directo, no le dice nada a la gente. Creo que eso evidencia un poco el deterioro institucional y como la clase política se aleja cada vez más. En el caso de la izquierda, no ha habido la posibilidad de crear un bloque unitario, sólido para poder enfrentar una agenda política común.

A raíz de la decisión del 5 de abril, la Coordinadora de Derechos Humanos le ha dicho al presidente que gobierne o renuncie. ¿Qué opina usted de ese pedido?

La CIDH mantiene una línea de protección y defensa. Entonces el malestar ciudadano que se está sintiendo ahorita por no ver un Ejecutivo que responda de manera oportuna genera eso.

Se siente un Gobierno desorientado, que no tiene rumbo, que cada vez que hace una designación de ministros nos enteramos de escándalos, pareciera una lógica de repartija, en un momento. No hay una perspectiva de objetivo común.

A mí en particular, me ha dolido el número de muertes. Es un hecho que sucede y una incapacidad de atender y gestionar de manera adecuada estos conflictos.

No veo que haya un Gobierno de izquierda si no tiene un enfoque claro de los derechos fundamentales.

La líder de Nuevo Perú, Anahí Durán, sale del ministerio, pero entra a la PCM como asesora y, a su vez, renuncia a su partido. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo se ve la izquierda?

Yo valoro mucho a Anahí, así como también a otras compañeras que he conocido en esta organización. De hecho, es la primera organización política en la que milito. Me ha unido a mí las banderas de cambio. Me meto a Nuevo Perú porque conocí a Verónika Mendoza en un contexto muy difícil cuando murieron tres personas en el Gobierno de Ollanta Humala y coincidimos en cómo el poder fáctico, el poder empresarial, había decidido invisibilizar las agendas de la población.

No comparto el comunicado de Nuevo Perú. Creo que las diferencias deben debatirse dentro de la organización.

Congresista, pero Anahí se ha ido de Nuevo Perú diciendo prácticamente que es un Partido Morado, pero de izquierda. ¿Lo considera así?

No comparto la afirmación de Anahí en ese extremo. Desconozco cómo se ha desarrollado el debate político por estas diferencias. Yo mantengo una posición crítica hacia el Gobierno y muchos políticos lo saben.

¿Considera que Nuevo Perú ya no es útil a las clases populares?

No coincido con esa afirmación.

Hay seis muertos en estas manifestaciones contra el Gobierno.