Nuevo Perú en fricciones por su postura sobre Gobierno de Pedro Castillo

El movimiento Nuevo Perú, que lideró la excandidata presidencial Verónika Mendoza y que ha sido aliado del presidente Pedro Castillo, enfrenta fricciones por su postura sobre el Gobierno: quien encabezaba esta agrupación, Anahí Durand, la ha dejado porque le cuestionaron que labore en el Ejecutivo cuando la organización pasa a una posición más crítica y toma distancia del actual jefe del Estado.

Durand, quien fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde que empezó el Gobierno de Castillo hasta febrero último, había vuelto al Ejecutivo como consultora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo el mando de Aníbal Torres. Su remuneración mensual es de 17 mil 400 soles, según su declaración jurada.

Además, su hermana, Natalí Durand, labora en el Ministerio de Cultura. Según registros oficiales, desde el 25 de febrero le da servicio de asistencia técnica especializada para acciones intersectoriales y con organizaciones indígenas relativas a Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) por 27 mil soles.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, publicó en Twitter parte del documento y cuestionó a la exministra y a la que era su agrupación: “Nuevo Perú acusa de traidor al Gobierno, pero la prolongación de Verónika Mendoza trabaja en la PCM, ¿dónde está la dignidad que tanto reclama el verocaviarismo?”, puso.

Cerrón se refería a la crítica que había hecho Mendoza al Ejecutivo recientemente. La excandidata presidencial había dicho que “el Gobierno no solo traicionó sus promesas, sino que repite métodos de la derecha” cuando Castillo decretó un toque de queda el último martes 5 de abril.

La comisión política de Nuevo Perú pidió a Durand elegir entre la presidencia del movimiento o la consultoría de la PCM. Durand puso su cargo partidario a disposición y la comisión decidió separarla de la presidencia.

“Hemos asumido una posición crítica, exigiendo el cumplimiento de las promesas electorales por las que votaron la mayoría de peruanos, sin sumarnos al coro golpista de la vacancia y la renuncia”, alegó la comisión política del partido sobre su postura ante el Gobierno.

La versión de Durand

Luego Durand anunció que se retiraba totalmente de Nuevo Perú y adujo que esta agrupación ya no era útil a las clases populares. En cambio, sostuvo que se quedaba en el Gobierno.

“Si es un gobierno popular que debe relanzarse, entonces es coherente trabajar en el Estado que intenta dirigir”, expresó. Asimismo, consideró “error estratégico” que Nuevo Perú se incorpore al “campo opositor ya copado por la derecha”.

“Ante las dificultades, mis padres me enseñaron que había que poner el hombro y no sentarse a criticar desde la comodidad de quienes tienen la vida resuelta. Eso he hecho y eso es lo que haré. Acepto la decisión de Nuevo Perú y dejo a un partido que ayudé a fundar, pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruanas”, dijo. ❖