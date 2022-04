Castillo: “Cuando hemos tomado las calles, lo hemos hecho pacíficamente, no tirando piedras”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a las marchas que se registraron el último martes en las calles del Centro de Lima, movilización en la que se reportaron destrozos por parte de vándalos contra propiedades privadas y entidades públicas, como el Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia de Lima y el Jurado Nacional de Elecciones.

Desde Puno, Castillo Terrones aseguró que, cuando era dirigente sindical, “jamás” lastimó a algún efectivo policial durante protestas.

“Nosotros no hemos venido a lastimar a nadie, nunca lo hemos hecho, jamás lo haríamos. No lo hemos hecho ni en nuestra juventud de estudiantes, ni de maestros ni de ronderos. En aquellos tiempos, cuando hemos tomado las calles, lo hemos hecho pacíficamente, no tirando piedras a las lunas, no tomando un cuchillo a la calle ni amedrentando al hermano policía”, dijo el mandatario.

En esa misma línea, el jefe de Estado expresó su reconocimiento a “los hermanos de la Policía que el día de hoy están en los hospitales como consecuencia de esta agresión cobarde de personas no gratas cuando salen a la calle a alterar el orden en nuestro país”.

“Este es un Gobierno que debe dejar las calles y plazas abiertas para que el pueblo se manifieste porque sabemos que hay mucha responsabilidad”, agregó.

Finalmente, el presidente Pedro Castillo adelantó que en su gestión se plantearán iniciativas legales para acabar con la persecución a dirigentes que reclaman “una reivindicación que es justa”: “Basta de persecución a los dirigentes, que tienen una demanda que detrás de ellos hay un pueblo que pide”.