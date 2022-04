Alejandro Cavero: “La responsabilidad de la crisis es del Ejecutivo”

Autocrítica. Alejandro Cavero congresista de Avanza País aseguró que el Parlamento ha dejado de lado una agenda de reformas fundamentales al verse obligado a fiscalizar al Gobierno de Pedro Castillo, que ha tenido más de 50 ministros en estos ocho meses de gestión.

No obstante, aseguró que la poca popularidad de Congreso —82%, según Datum— no puede interpretarse como una corresponsabilidad a la actual crisis.

“La responsabilidad de la crisis es del Ejecutivo. Lo que ha hecho el Congreso es ponerle un freno”, acotó.

El parlamentario sostuvo que estaba implícito que el “Gobierno de Pedro Castillo iba a ser un desastre”, que el mandatario no sería capaz de abrir consensos y que no estaba preparado para tomar el cargo, por lo que Avanza País decidió proponer la vacancia desde los inicios del mandato del profesor cajamarquino.

“No estuvo nunca preparado, y me lo han dicho mis colegas de Perú Libre, ellos nunca pensaron que iban a ganar las elecciones”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que él nunca ha denunciado un presunto fraude electoral. Por el contrario, solo exhortó a las autoridades a investigar ciertas irregularidades en los comicios.

Ante ello, René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, recordó al político que participó en las marchas convocadas por Rafael López Aliaga, quien cree firmemente que hubo un fraude electoral.

“Yo lo que dije fue que era obvio que el Gobierno de Pedro Castillo iba a ser un desastre. Yo no he dicho que hubo fraude y puedes revisar mis declaraciones (...) Que yo marche con ellos, no quiere decir que vaya a avalar todas las cosas. Yo no voté por López Aliaga, no votaría por López Aliaga para presidente, salvo una segunda vuelta muy compleja. No refleja mis ideas”, explicó.

Por otro lado, Cavero prevé que la institución de María del Carmen Alva no tiene los votos para vacar a Castillo Terrones. Sin embargo, no descartó que si la crisis continúa y el pueblo pone presión en sus representantes, podría crearse el escenario para remover al gobernante.

“El Gobierno de Castillo es insostenible, no dura cinco años y alguna salida tenemos que encontrar. Si vamos a ir a una salida, tenemos que dejar la casa ordenada. Castillo tiene que renunciar y lo que toca constitucionalmente es que asuma la vicepresidenta”, apuntó.

De salir Castillo, Cavero afirmó que estaría dispuesto a darle una oportunidad a Dina Boluarte, pero siempre vigilando cuáles serían sus designaciones en la PCM.

Ante la posibilidad de que Castillo y Boluarte salgan del poder, el congresista detalló que el Legislativo deberá decidir si es necesario recortar el mandato, como se hizo en el 2000 tras la caída de Alberto Fujimori.