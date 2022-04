Gobernadores del país a favor de que se vayan todos si no se resuelve crisis

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente García, sostuvo que este lunes solicitarán formalmente al Gobierno que recomponga su gabinete debido a la convulsión social y las consecuencias que se están generando. “Hay personas que han fallecido producto de la convulsión social. No podemos permanecer como si nada hubiera pasado, tiene que haber algunas responsabilidades. Necesitamos un gesto político que genere mayor confianza en la población”, dijo la autoridad cusqueña La República.

Benavente mencionó que deben darse cambios urgentes en los ministerios para impulsar las inversiones y acelerar los proyectos que se han quedado truncos en medio de la crisis política. Otra solicitud de la ANGR es que el gobierno convoque a una Asamblea del Acuerdo Nacional con diversos actores para encontrar una salida a la permanente conflictividad.

Para Benavente, el Congreso también tiene corresponsabilidad en los problemas del país . Por ello, las autoridades regionales también pedirán al Legislativo que se den las reformas políticas pendientes como el de la masificación del gas. “No podemos seguir dependientes al precio internacional del Petróleo y conformarnos con medidas para los siguientes días, tenemos que pensar en los próximos años”, mencionó.

Agregó que “si el Ejecutivo y Legislativo no expresan un pacto sincero por la estabilidad, si no tienen la voluntad de hacer eso, que den un paso al costado”. Para el presidente de la ANGR ambas instancias no escuchan al pueblo . “La población ya salió a las calles y antes de que llegue a mayores debemos dar una respuesta constitucional”, enfatizó.

Dijo estar de acuerdo en que se vayan todos, gobierno y Congreso y que los gobernadores respaldarán esa posición si no se atiende su solicitud. Anunció que para el 21 de abril está previsto un Gore Ejecutivo en Ica. “Esperamos que para ese día se hayan cumplido las tres condicionantes, de no ser así, los gobernadores tendremos que pedir que esas instancias den un paso al costado y se empiece a dialogar sobre adelanto de elecciones, renuncia o cualquier salida constitucional”, concluyó.

Con relación al pedido de la recomposición del Gabinete, Benavente señaló que la solicitud la presentarán formalmente el lunes, pero ya emitieron una nota de prensa donde hacen conocer su pedido.