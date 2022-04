Óscar Zea considera que Aníbal Torres no elogió a Adolf Hitler: “Ha hecho una cita”

Óscar Zea, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, defendió las declaraciones del titular de la PCM, Aníbal Torres, al nombrar a Adolf Hitler como ejemplo en relación a la infraestructura de Alemania por su buen planteamiento al llenar a su país de autopistas y aeropuertos durante su régimen autoritario.

El funcionario consideró que el premier solo mencionó al exdictador alemán durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo. “Cuando interpretan parece un elogio, pero yo creo que ha hecho una cita de cómo sucedían las cosas, como un recuento”, explicó Zea en un diálogo con RPP.

PUEDES VER: Exsecretario y sobrinos del presidente Castillo se presentan en audiencia judicial

Sin embargo, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario destacó que él no había utilizado ese ejemplo. “ Él no ha elogiado, ha citado. Yo no lo hubiera hecho, pero en todo caso deberíamos preguntarle al premier el por qué. Yo no tengo ninguna apreciación ahí y cada uno debe explicar lo que dice”, declaró.

¿Quiénes han criticado a Aníbal Torres por usar como ejemplo a Adolf Hitler?

Distintos parlamentarios han mostrado su malestar en redes sociales ante la expresión del titular de la PCM, quien se refirió al exdictador Adolf Hitler como ejemplo de gestión y promotor de infraestructura.

Carlos Anderson Ramírez, congresista no agrupado, escribió que “el sr. Torres no sabe de historia y menos de historia económica”. Además, resaltó que “sus prejuicios lo llevan a obviar los actos genocidas del mayor asesino de la historia”.

La congresista del Partido Morado Flor Pablo también criticó la mención de Hitler y solicitó la salida del titular de la PCM. A su vez, señaló que está “recolectando firmas para su interpelación”. Espero que su posterior censura sea aprobada por el Congreso”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Partido Morado, Lucho Durán, apuntó en su Twitter que las palabras que utilizó Aníbal Torres “ofenden no solo a los alemanes, sino también a todos los peruanos”.