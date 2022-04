Aníbal Torres: No permitamos más que la gente que nos dejó en la ruina sea considerada la más capaz

Puno. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, desde la provincia de Huancané, emitió un discurso a través del cual se dirigió al pueblo puneño pidiendo que no se debe permitir más el desprecios de clases. Previamente, se reafirmó en sus palabras sobre Adolfo Hitler, aunque esta vez lo llamó “criminal avezado”, para posteriormente destacar la figura del exdictador Alberto Fujimori Fujimori.

“Pueblo puneño no permitamos más ese desprecio de las clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta, que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sea considerado los más capaces, pero al pueblo no lo pueden engañar ”, señaló.

A continuación, indicó que la población considera a este grupo como “personas despreciables que arruinaron al país”. En respuesta a estas palabras, los ciudadanos presentes y que le dieron la bienvenida, pidieron, al unísono, una nueva Constitución.

En otro momento, sostuvo que por más criticas que reciba continúa en su labor y, que de ser posible, dará la vida por el pueblo. Por ello, señaló que, a pesar de la crisis, acudió a Huancayo y también llegó a Huancané.

Sobre Hitler y Fujimori

Por otro lado, Torres decidió ratificar sus palabras con relación a Adolfo Hitler, respecto a sus aportes en la supuesta creación de autopistas en Alemania. “Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”.