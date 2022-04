¿Las últimas declaraciones de Aníbal Torres demuestran su desgaste en el Ejecutivo?

El primer ministro Aníbal Torres volvió declarar desatinadamente. Durante su presentación en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo, el jefe del Gabinete Ministerial evocó al genocida alemán Adolfo Hitler como un referente de desarrollo.

En su intervención, dijo que el exdictador europeo, luego de una visita que realizó a Italia, ordenó mejorar las vías de comunicación en Alemania, lo que originó bienestar económico para el país germano -relato que ha sido desmentido por historiadores-.

Esto generó una avalancha de críticas por parte de los congresistas, lo que incluso motivó a formular una moción de interpelación contra el primer ministro. Del mismo modo, ocasionó que las Embajadas de Alemania e Israel se pronunciaran por las declaraciones hechas en Junín.

La mención a Adolfo Hitler se suma a la larga lista de expresiones polémicas manifestadas por Torres Vásquez. El último desencuentro fue cuando cuestionó a la Policía Nacional en entrevista a un medio internacional, lo que provocó las molestias del ministro del Interior, Alfonso Chávarry.

Ante las infortunadas declaraciones, ¿el primer ministro empieza a demostrar una imagen desgastada en el Ejecutivo?

Al respecto, el analista político David Sulmont opinó que, en efecto, Aníbal Torres empieza a reflejar un comportamiento desgastado en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Indicó que su última intervención evidencia que el exministro de Justicia no está ayudando a crear un clima de confianza y de negociación para resolver el actual conflicto social que enfrenta el Ejecutivo.

A consideración del politólogo, Torres Vásquez ha tomado una postura defensiva sobre el Gobierno de Pedro Castillo, más que una dialogante y de apertura para con los diversos sectores.

“No tan solo hay desgaste, sino que la personalidad del propio Aníbal Torres no ayuda a crear un clima de confianza y de negociación. Él es alguien que puede tener un espíritu más defensivo del presidente y del gobierno, pero lo que necesita (el Ejecutivo) es uno con mayor apertura , capacidad de escucha y que tenga mayor tino para dirigir la política de comunicación del gobierno”, dijo a La República.

Del mismo modo, la analista política María Paula Távara consideró que la imagen del primer ministro está desgastada. La especialista recordó que si bien cuando asumió la PCM se mostró moderado y dialogante, con el transcurrir de las semanas regresó a su comportamiento confrontacional.

“Hay un desgaste de la imagen de Aníbal Torres. Si bien intentó al inicio de su gestión ministerial mostrarse algo más moderado y dialogante para conseguir los votos en la cuestión de confianza, las semanas lo han devuelto como cuando era ministro de Justicia, que tenía declaraciones altisonantes , que confronta a la oposición, medios de comunicación y ciudadanía”, indicó a este diario.

No obstante, mencionó que la referencia a Hitler en su último discurso no vaya a motivar su partida del Ejecutivo. “Es una declaración grave e inaceptable por parte de un presidente del Consejo de Ministros. Pero me cuesta pensar que en la real política, en este momento, pudiese llevar a la salida de Torres”, sostuvo.