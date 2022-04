Castillo pide que le digan qué ministros remover: “Estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos”

El presidente Pedro Castillo ha invocado a la población decirle qué miembro del gabinete ministerial debe ser cambiado si se considera que ha desarrollado una deficiente gestión de su sector, pues afirmó que serán “autocríticos”. Este mensaje, lo dio durante el IV Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó este jueves 7 de abril en la ciudad de Huancayo, región Junín.

“Nosotros asumimos la crítica y también he dicho que debemos ser autocríticos, y por eso expreso al pueblo de Wanka y al país que si ustedes ven algún sector o algún ministro que no abra las puertas y que no funciona, tráiganos alguna propuesta y yo haré de inmediato el cambio correspondiente ”, manifestó desde el coliseo Wanka.

“Porque tenemos que ser un gobierno que atienda las necesidades del país. Si es cierto que nos hemos equivocado en poner alguna persona que se encasilla en su sector y más obedece a su viceministro o director, y no atiende a la población, díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos ”, añadió el presidente.

En esa línea, dijo que “más que un consejo descentralizado”, deben empezar a escuchar las voces de la población y a sus organizaciones. Por ello, prometió que agendaría establecer a una persona que lleve las demandas de la población al Ejecutivo. Caso contrario, la comunicación también podría ser directamente con su despacho.

“Nuestro despacho, directamente con la PCM, juntamente con el gobierno regional haga una asamblea directamente con las bases y con los dirigentes porque es necesario escucharlos desde el propio pueblo. Una cosa es que lo diga la autoridad, el alcalde, el ministro, y otra cosa es que lo diga el pueblo, porque lo dice con verdadero sentir ”, manifestó.

Castillo pide disculpas a manifestantes

Desde la sesión del Consejo de Ministros descentralizada en Huancayo, el presidente Pedro Castillo pidió disculpas a los dirigentes y protestantes del paro de transportistas que inició el pasado 28 de marzo.

Según las declaraciones del mandatario, los líderes de las marchas habrían recibido dinero para armar las protestas. Tras el rechazo de las personas aludidas, el jefe de Estado manifestó: “Permítanme una vez más expresar mis sinceras disculpas a esta tierra wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida”.

Asimismo, resaltó que no es necesario usar la violencia para hacer justos reclamos. “De la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando armas”, añadió.