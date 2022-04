Alva: La única salida es la renuncia de Castillo y que Dina Boluarte asuma la presidencia

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvo que ante la crisis política que vive el país, debido a las manifestaciones por el alza del combustible, la única solución sería la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo. Alva comentó que quien debe asumir el cargo es la vicepresidenta Dina Boluarte y que es ella quien debe evaluar si se respeta el periodo de 5 años o se convoca a un adelanto de elecciones generales.

“Sabemos que no hay votos para la vacancia. Para una vacancia se necesita 87 votos. Con las tres bancadas izquierdistas: Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, ahí tienes los 44 votos. No necesita el presidente hablar con AP, ni APP ni Podemos ni Somos. Solo con esas tres bancadas de la izquierda no va a haber vacancia. La única salida por ahora es la renuncia (de Pedro Castillo). La vicepresidenta (Dina) Boluarte debe asumir. (Si se respeta el periodo o se convoca a un adelanto de elecciones) eso tendría que analizarlo ella como vicepresidenta”, dijo en entrevista con Panamericana Televisión.

Asimismo, mencionó que existe una moción presentada por la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, en la que se le exhorta al jefe de Estado a presentar su renuncia. Alva no adelantó su opinión sobre si esta iniciativa será aceptada, pero sí indicó que está en la agenda del pleno.

“Lamentablemente, creo que es momento de que el presidente evalúe dar un paso al costado. Esa moción (que exhorta al presidente a renunciar) entrará también en la agenda del pleno para que se debata. No sabremos si se aprueba o no hasta que se ponga en debate, pero sí tengo conocimiento de esa moción”, aseveró.

Congresista de Avanza País pide renuncia de presidente Pedro Castillo

La parlamentaria Rosselli Amuruz, perteneciente a la bancada de Avanza País, exhortó al mandatario Pedro Castillo, a través de la moción de orden del día 1851, a presentar su renuncia al cargo por el “bien moral de la nación”, en relación con los últimos hechos derivados del paro de transportistas que tiene lugar desde hace una semana, que ha agudizado la crítica situación de la economía del país.

“El Congreso de la República acuerda exhortar al señor Pedro Castillo Terrones a presentar su renuncia irrevocable al honorable cargo de presidente constitucional de la República ante el Parlamento de forma inmediata por el bien moral de la nación”, señala el documento.