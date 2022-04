Málaga solicita a Torres disculparse con el pueblo alemán por mencionar como ejemplo a Hitler

Tras las controversiales declaraciones que brindó el actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, Aníbal Torres, el parlamentario del Partido Morado Edward Málaga pidió que se rectifique y se disculpe con los alemanes por nombrar a Adolf Hitler.

“Al respecto rechazo estas terribles declaraciones que considero una grave afrenta al pueblo alemán. Alemania me acogió por más de dos décadas y es un ejemplo de país desarrollado, que logró superar un oscuro capítulo de su historia para construir una sociedad con memoria y derechos, democrática, igualitaria, con amplias libertades y desarrollo científico y cultural”, se lee en el oficio.

En horas de la mañana, el titular de la PCM mencionó a Adolf Hitler como ejemplo de gestión y promotor de infraestructura. “Les pongo un ejemplo: en una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, señaló Aníbal Torres.

En el oficio que envía el congresista Málaga Trillo al presidente del Consejo de Ministros también enfatiza que su discurso “compromete a la imagen del presidente de la República” , así como a la del propio país, ya que fue realizado durante un acto oficial.

Oficio que envía Málaga a Torres por sus polémicas declaraciones. Foto: Difusión

“En esa medida, lo insto a rectificarse, a pedir disculpas al pueblo alemán, y a evaluar su renuncia al cargo, ya que este dislate se suma a otro que, a estas alturas de nuestra crisis política, son una expresión de falta de lucidez y competencia de este Gobierno para dirigir el país”, finaliza el documento.

No obstante, no es el único congresista que ha mostrado su rechazo. Legisladores del Partido Morado como Flor Pablo y Lucho Durán muestran una misma postura. A esta lista se suman la exparlamentaria Rocío Silva Santisteban y el congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez.