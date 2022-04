Desde Hitler hasta el Picaflor de los Andes: los momentos más resaltantes de la sesión del Consejo de Ministros

La jornada de la la cuarta sesión descentralizada del gabinete ministerial, realizada en la ciudad de Huancayo, dejó más de un incidente que llamó la atención tanto de los asistentes como de todos los peruanos. Alrededor de las 10.00 a. m., el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, inauguró el evento e indicó que muchas provincias del interior del país han sufrido gravemente el encarecimiento del costo de vida; por tanto, exigió que esta problemática se ponga en agenda.

Asimismo, la primera autoridad de Junín se dirigió al primer ministro, Aníbal Torres, para solicitarle que el trabajo del Ejecutivo se direccione a todas las regiones y no solo a la capital. “ Premier, el Perú no es solo la capital. Y se debe trabajar con principios de equidad, igualdad de oportunidades. El Estado debe hacerse presente donde más se necesita”, mencionó.

Sin embargo, fue el jefe del gabinete ministerial quien se llevó todas las miradas, luego de tomar la palabra y, en mitad de su discurso, utilizar de ejemplo al exdictador alemán Adolf Hitler para referirse a las mejorías que deben realizarse en el sector agrícola.

Aníbal Torres usó como ejemplo a Hitler para proponer mejoras en las vías de comunicación agrícolas

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, utilizó de ejemplo al exdictador alemán Adolf Hitler para proponer mejoras en las vías de comunicación agrícolas. El primer ministro señaló que se necesita al menos “una buena trocha” para que los campesinos puedan conducir sus productos desde la chacra a los mercados. Para ello, recordó la vez en que Hitler visitó a Mussolini y vio una carretera que iba desde Milán a Brescia. Posteriormente, manifestó que, al regresar a Alemania, mandó a construir autopistas y aeropuertos.

“En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo . Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento, sea una buena trocha, que conduzca desde la chacra hasta el mercado para que el campesino pueda sacar sus productos (sic)”, dijo desde el coliseo Wanka.

Embajada de Alemania sobre declaraciones de Torres: “Hitler no es referente de ningún tipo”

Luego de lo sucedido, la Embajada de Alemania en Perú se pronunció sobre las declaraciones del ministro Aníbal Torres y sostuvo que el exdictador fascista no debe ser referente de ningún tipo.

“Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo ”, publicó en sus redes sociales.

Embajada de Alemania en el Perú: "Hitler no es referente de ningún tipo". Foto: Facebook.

Aníbal Torres a embajador de Israel: “Si cree que lo he ofendido, le pido disculpas”

Del mismo modo, la Embajada de Israel se pronunció en contra de las declaraciones de Aníbal Torres y expresó que “ Hitler y Mussolini no pueden ser una muestra de progreso ”.

En respuesta, el titular de la PCM indicó que no se malentienda la situación y pidió disculpas al embajador de Israel en caso sus declaraciones le hayan resultado ofensivas.

“Mencioné el caso de la infraestructura construida en la Alemania nazi a título de ejemplo, pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal y un gran delincuente (...) “ Con esto no se debe ver ofendido el pueblo judío. Al señor embajador de Israel, si él cree que lo he ofendido, le pido disculpas ”, aseveró.

Aníbal Torres se pronuncia ante el rechazo de la embajada de Israel hacia sus declaraciones. Foto: Composición LR

Castillo pide que le digan qué ministros remover: “Estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos”

Luego de la intervención de Torres, el presidente Pedro Castillo llegó a la ciudad de Huancayo para participar del Consejo de Ministros Descentralizado. El mandatario pidió que se le informe qué miembro del gabinete ministerial debe ser cambiado si se consideraba hubo un desarrollo deficiente de su gestión.

“Nosotros asumimos la crítica y también he dicho que debemos ser autocríticos, y por eso expreso al pueblo de Wanka y al país que, si ustedes ven algún sector o algún ministro que no abra las puertas y que no funciona, tráigannos alguna propuesta y yo haré de inmediato el cambio correspondiente ”, manifestó.

“Porque tenemos que ser un Gobierno que atienda las necesidades del país. Si es cierto que nos hemos equivocado en poner alguna persona que se encasilla en su sector y más obedece a su viceministro o director, y no atiende a la población, díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos”, añadió el presidente.

Dina Boluarte inicia mensaje en Consejo de Ministros cantando tema del Picaflor de los Andes

Finalmente, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dio inicio a su discurso cantando un tema de Picaflor de los Andes llamado “Falsía”. Boluarte entonó la canción a viva voz como homenaje a la ciudad de Huancayo.

“Hermanos y hermanas de esta hermosa tierra huanca, antes de empezar mis palabras, yo quiero rendir un homenaje a esta tierra con una canción ”, manifestó Boluarte antes de entonar la canción.

“La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno. ¡Justicia! Justicia no hay en la tierra, justicia sólo en el cielo; donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia. El hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice: ‘Tienes pecados y sufres’”, cantó la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.