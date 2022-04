La permanencia de Aníbal Torres es incierta tras la ola de protestas

Sorprendieron las declaraciones del jefe de gabinete Aníbal Torres a Blu Radio de Colombia respecto a la continuidad del presidente Pedro Castillo. Torres había sido consultado sobre una eventual renuncia del mandatario en estos días, debido a la ola de protestas desatadas a nivel nacional contra el alza de precios del combustible y los productos de primera necesidad.

Torres no descartó una dimisión de Castillo. “Bueno, en el Perú todo es posible. Vuelvo a decir que esto no es novedad en el país. Hemos tenido cinco presidentes y tres Congresos en cinco años. Nosotros tratamos de superar, tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su interés que son los monopolios y oligopolios”, refirió.

Cuando sus comentarios generaron revuelo, fuentes del Ejecutivo alertaron a La República de que en el Gobierno evaluaban cambiar al jefe de gabinete. La razón no queda clara. Y no es por sus afirmaciones a Blu Radio, hasta donde se conoce. Pero un motivo evidente es el mal manejo que tuvo el primer ministro ante la crisis social que hubo estos días.

Dos fuentes del Ejecutivo, al mediodía, afirmaron que Torres había presentado su renuncia, pero que el presidente Pedro Castillo no la había aceptado. Torres, agregaron las mismas fuentes, le solicitó al mandatario también que saque del gabinete a los ministros de Defensa, José Gavidia, y al de Interior, Alfonso Chávarry, principales responsables del manejo del orden interno durante los días que hubo manifestaciones.

El presidente no le dio una respuesta. Se quedó evaluando.

Otra fuente agregó que Castillo manejaba como alternativas al ministro de Justicia, Félix Chero, o el de Cultura, Alejandro Salas, para reemplazar a Torres.

El presidente del Consejo de Ministros ofreció una conferencia de prensa a las tres de la tarde para supuestamente anunciar las nuevas medidas acordadas en el Consejo de Ministros. Sin embargo, su discurso giró más sobre un balance y un recordatorio de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso y que, hasta la fecha, no reciben luz verde del Pleno.

Básicamente sus declaraciones fueron las mismas que brindó el martes último ante la Mesa Directiva y los portavoces en la sala Grau del Parlamento.

Renuncia negada

Cuando llegó la rueda de preguntas, Torres fue consultado sobre su renuncia. El funcionario negó que vaya a dar un paso al costado. “No he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, respondió en la conferencia de prensa rechazando los trascendidos.

Torres, incluso, defendió que el presidente haya abandonado ayer la reunión en el Congreso para supuestamente firmar el nuevo decreto que levantaba el toque de queda. Según el premier, Castillo recién al llegar a su oficina en Palacio se percató de que no era necesario firmar una nueva disposición para suspender la inmovilización social obligatoria.

Los periodistas lo volvieron a abordar, pero esta vez por la posibilidad de que hoy el presidente no vaya a Junín a liderar el Consejo de Ministros en Huancayo, como parte del acuerdo que hubo la semana pasada con los transportistas para que haya una tregua con las protestas. Sin embargo, Torres no precisó si el mandatario participará.

Para el jefe del gabinete, pese a los disturbios de esta semana, el ambiente en el gabinete es óptimo.

La versión de Salaverry

Por el contrario, horas después, el excongresista Daniel Salaverry, que desde hace una semana volvió al entorno presidencial, aseguró que sí se avecinan cambios. “Sé que hay ministros que han puesto su cargo a disposición”, dijo. Los trascendidos apuntan a que serían siete, pero Salaverry no precisó. “No puedo asegurar cuántos de ellos son. No voy a entrar en detalles”, respondió.

Incluso, Salaverry deslizó la posibilidad de que el presidente anuncie los cambios en su equipo ministerial “en las próximas horas” o este jueves. El problema, alertó el exfujimorista, es que el profesor chotano también escucha a otros asesores que no quieren cambios.

Reacciones

Daniel Salaverry, consejero presidencial

“De que va a haber cambios (en el gabinete), espero que los haya, como consejero le he recomendado ello y, además, la población así lo ha hecho sentir no solo ayer, sino en los últimos meses”.

Dina Boluarte, vicepresidenta

“Yo creo que no es la tarea de los congresistas azuzar a la población a que tome las calles y causar daño a la propiedad privada (...) Eso no es protestar y el trabajo de los congresistas no es ese”.

Alternativa. Salas en la mira del presidente para la PCM. Foto: difusión

Opción. Chero, uno de los ministros cuestionados estos días. Foto: difusión