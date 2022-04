Aníbal Torres a embajador de Israel: “Si cree que lo he ofendido, le pido disculpas”

El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, se tomó unos minutos para explicar la naturaleza de las infortunadas declaraciones que emitió horas antes en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizada que se lleva a cabo en Huancayo.

“Mencioné el caso de la infraestructura construida en la Alemania nazi a título de ejemplo, pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal y un gran delincuente (sic)”, aseveró minutos después de que la Embajada de Israel condenara las declaraciones del premier a través de redes sociales.

“Con esto no se debe ver ofendido el pueblo judío”, indicó el primer ministro para posteriormente disculparse de la siguiente manera: “Al señor embajador de Israel, si él cree que lo he ofendido, le pido disculpas”. Estas declaraciones surgen luego de que la embajada israelí manifestara mediante un tweet que los regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso y elogiarlos es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial.

La embajada de Israel en Perú rechazó las declaraciones de Aníbal Torres Foto: Twitter

Para culminar sus descargos, Aníbal Torres aclaró tener una relación cercana con judíos mediante su familia y expresó que dicha embajada no debería presentar preocupación alguna ante sus declaraciones. Además, anunció que ya tendrá oportunidad de conversar con el embajador de Israel en el Perú personalmente.