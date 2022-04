Gremios agrarios y ganaderos: “Movilizaciones y paros son producto de una estrategia golpista”

Nueve importantes gremios, entre ellos de agricultores, ganaderos e hidráulicos, señalaron que las manifestaciones ocurridas en diferentes puntos del país a raíz del alza de precios del combustible son productos de una estrategia de los partidos políticos de derecha para dar un golpe de Estado al Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. A través de un documento firmado por los representantes de cada gremio, indicaron que esta táctica estaría gestada por “el fujimontesinismo, los López Aliaga, rezagos del aprismo, los monopolios y todos aquellos corruptos mafiosos violentistas, que hoy operan desde el Congreso”.

“ Estas movilizaciones y paros no son más que producto de la estrategia golpista aprovechando la crisis y la poca experiencia del Gobierno para su tratamiento. El presidente de la Republica fue electo por el pueblo por cinco años; especialmente por el pueblo agrario, campesino y rural. La derecha, al no reconocer su derrota, quisieron llevar abajo al triunfo del pueblo, pero no lo lograron porque todas las organizaciones nos manifestamos a tiempo, movilizándonos durante meses en la capital de la república y en todo el país. Al no lograrlo, usan como instrumentos al Congreso, los medios de comunicación, al Poder Judicial y a todas las instancias que ellos siguen manejando y de esa manera lograron bajar varios gabinetes y ministros”, manifestaron mediante un comunicado.

Asimismo, los gremios realizaron un llamado al sector agrario y a la población en general para unir fuerzas en contra del “golpismo violentista y hambreador”.

“Los gremios agrarios, organizaciones campesinas, hacemos un llamamiento a todo el sector agrario, a todos los peruanos y peruanas que buscamos el cambio a cerrar filas contra el golpismo violentista y hambreador , de los monopolios y oligopolios que están corroídos hasta la médula responsables de la crisis y del alza del costo de vida, a sus representantes políticos Fujimori, Montesinos, López Aliaga y todos sus acólitos que están enquistados en las diferentes instituciones del Estado”, se puede leer en el documento.

Finalmente, exhortaron al jefe de Estado a corregir el rumbo de su gestión, a fin de que se pueda instalar “un gobierno popular”.