Daniel Salaverry: “Hay ministros que han puesto su cargo a disposición”

Daniel Salaverry, asesor del presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que hay algunos ministros de Estado que han puesto su cargo a disposición luego de las protestas ocurridas en el Cercado de Lima este último martes 5 de abril. El también excongresista señaló que le había recomendado al mandatario recomponer su gabinete ministerial, y que, no obstante, el jefe de Estado “también escucha otras voces”. Estas declaraciones llegaron luego de que el primer ministro, Aníbal Torres, descartara haber presentado su renuncia y dijera que el gabinete estaba sólido.

“Hay ministros que han puesto su cargo a disposición (…). Los peruanos no podemos seguir viviendo en este clima de confrontación y de crisis permanente. Como consejero, lo que yo le he recomendado es que tiene que tomar medidas concretas, empezando por la renovación de su gabinete, y que convoque a profesionales de reconocida trayectoria, pero sobre todo que tengan una hoja de vida intachable. El presidente coincide con esa necesidad. Sin embargo, no soy la única persona a la que escucha. También escucha a otra voces”, dijo a la prensa.

Asimismo, expresó su deseo de que se tomen medidas con respecto a los ministros, a fin de que sean evaluados de acuerdo a su desempeño en sus respectivos sectores.

“Yo espero que se tomen medidas, que se tomen decisiones y que esta evaluación que hace permanentemente a los ministro sirva para ver quiénes son los ministros que han dado resultados en su cartera, quiénes son los ministros que están resolviendo los problemas de día a día de los peruanos, y quiénes lamentablemente no han estado a la altura de las circunstancias”, manifestó.

Finalmente, consideró que determinar qué sectores funcionan mejor que otros es tarea del presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres.

“Esa es una tarea que tiene que realizar el premier junto con el presidente, y evaluar los cambios que se necesitan en aquellos sectores que son los que están generando problemas el día de hoy”, culminó.

Aníbal Torres descarta haber presentado su renuncia

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó que haya puesto su cargo a disposición tras los rumores de una supuesta renuncia de su parte por aprobar la resolución suprema que decretó el toque de queda el último martes 5 de abril.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia. El gabinete está muy sólido. Estoy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, Torres Vásquez indicó que en el momento que presente su dimisión a la Presidencia del Consejo de Ministros lo realizará con lealtad al Gobierno de Pedro Castillo.

“En el momento que yo presente mi renuncia al premierato lo haré con mucha alegría y lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros. Eso es falta de lealtad y honestidad. Eso significa que han estado en el cargo por la remuneración. El señor presidente puede reestructurar su gabinete en cualquier momento”, declaró.