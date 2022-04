La Libertad: gobernador regional exige unas nuevas elecciones generales

Ante las constantes crisis y enfrentamientos que se han venido suscitando en los últimos meses, en donde se han visto involucrados tanto el Ejecutivo y el Legislativo, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempen Coronel, ha manifestado que el Congreso y el presidente Pedro Castillo deberían dar un paso al costado para así poder convocar a nuevas elecciones generales.

“Pensando en el bien del Perú, el Ejecutivo y el Legislativo deben retirarse; que se vayan todos a su casa para convocar a elecciones totales. Estos son días tristes para el país, estamos saliendo de una pandemia y un confinamiento. Necesitamos decisiones políticas para la reactivación económica ”, declaró Manuel Llempén Coronel a N60.

“Varios organismos han pedido la renuncia del presidente y eso, hemos visto, no va a suceder. La vacancia es improcedente mientras haya un Congreso interesado más en sus cosas personales que lo que significa la marcha del país. Hay un Congreso dividido”, agregó.

La autoridad regional aseguró que la crisis afecta enormemente a La Libertad. “Nosotros ya no sabemos con quién coordinar, cuando voy a conversar con el presidente, en el caso de Chavimochic, ya no llama al ministro de Agricultura, está llamando a otros ministerios, donde yo no veo una decisión a corto plazo para los grandes proyectos que tenemos”, detalló.