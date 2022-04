AAR: “Creo que pedir la renuncia de Pedro Castillo es correcto”

Ante la ola de protestas a nivel nacional a raíz del paro de transportistas, Pedro Castillo anunció a altas horas de la noche que se establecería una inamovilidad ciudadana obligatoria para hoy, 5 de abril, desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m. para Lima y Callao. Augusto Álvarez Rodrich calificó la medida como una “idiotez” que violenta los derechos de los ciudadanos.

“Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta es un derecho constitucional, pero debe hacerse al marco de la ley”, dijo el mandatario tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El periodista lamentó que este anuncio se haya dado a las 11.40 p. m.; un horario poco prudente para informar sobre una medida que afecta la vida de los peruanos.

“En el Perú hay gente que trabaja, aunque el señor Pedro Castillo no lo sepa. El pueblo trabaja, señor presidente (...) Es un Gobierno y un presidente que no saben qué hacer, asustados, que no quieren que la gente se mueva mientras deciden qué cosa hacer”, apuntó.

Aunque muchos especialistas han concluido que la medida decretada por Castillo Terrones es inconstitucional, el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya ha avalado la posición del Gobierno. De acuerdo al principal promotor de la vacancia contra el jefe de Estado, había información de inteligencia que preveía saqueos en Lima y Callao.

El conductor de “Claro y directo” aseveró que el Perú tiene un “Gobierno de gente improvisada, que no sabe gobernar”. Asimismo, lamentó las declaraciones del titular del Ministerio de Defensa (Mindef), José Luis Gavidia, sobre el saldo de personas fallecidas durante las protestas en Huancayo.

“Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga, no ha habido nada más, son cuatro”, afirmó el ministro de Estado.

En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró que el toque de queda busca restablecer el orden y aseguró que la medida solo afectaría “un día” a los ciudadanos cuyo ingreso diario depende del trabajo que realizan a diario.

“No creo que (las personas) se queden sin comer porque es un día. Y si se han quedado sin comer hoy día, por el contrario, han sido hasta vulnerados en sus derechos. Muchos asaltados y robados por estos delincuentes”, acotó el titular del Minjus.

A 30 años del autogolpe consumado por Alberto Fujimori, Rodrich sustentó que Castillo Terrones ha decidido ejecutar otra acción inconstitucional contra el Perú.

“Es un Gobierno que se cae de inepto y de ladrón también (...) Este Gobierno no da para más y las cosas se están viniendo abajo. Creo que pedir la renuncia de Pedro Castillo es correcto”, concluyó.