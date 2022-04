Paro de transportistas: Protestas se agudizan y gobierno dicta injustificado toque de queda

El presidente Pedro Castillo sabe lo que es liderar una paralización, pero desconoce cómo enfrentarla. Fue dirigente sindical en la huelga docente del 2017 con aparente éxito, pero anoche demostró que, como gobernante, no sabe escuchar demandas ciudadanas ni menos sabe reaccionar con lucidez y legalidad ante ellas.

Casi a medianoche, Castillo rompió lo usualmente previsibles de sus mensajes al país con un anuncio que hubo que escuchar dos veces para aceptar que no había error en la dicción: decretó toque de queda desde las dos de la mañana de hoy hasta la medianoche. La evocación al 5 de abril de 1992 alcanzaba niveles aún más desconcertantes.

Todo lo demás que dijo carecía ya de relevancia. Por desproporcionada e ilegal (afecta derechos constitucionales de los ciudadanos), la medida generó aún más rechazo contra el gobernante e hizo absolutamente transparente su precariedad.

Las redes sociales recogieron al instante las protestas de los trabajadores que preguntaban cómo actuar al amanecer de hoy. Las consultas a los abogados aumentaron y las respuestas eran las mismas. El toque de hoy no soporta el mínimo análisis constitucional, y advirtieron más bien probables actos de desacato, involuntarios de quienes puede que no estén enterados, pero conscientes de quienes dijeron no estar dispuestos a perder un día de labores o, simplemente, no permitir una flagrante ilegalidad.

La presidenta del Congreso, por ejemplo, anunció vía Twitter que en el Legislativo la agenda de trabajo no tendrá variación. Hay expectativa por conocer cómo transcurrirá la jornada en un contexto de protestas en todo el país que se agudizaron desde el fin de semana.

El domingo, el jefe de la PCM, Aníbal Torres, y su gabinete anunciaron una tregua hasta el jueves 7 con los transportistas de Junín, con miras a encontrar una salida ante el incremento del combustible y los productos de primera necesidad.

El Ejecutivo anunció, además, que la gasolina de 84 y 90 octanos queda exonerada del impuesto selectivo al consumo (ISC). Al principio no se precisó desde cuándo iba a disminuir su precio, pero por la tarde se apuraron en difundir un cuadro con lo que deberían ser los precios rebajados de los combustibles, y hasta pidieron al Indecopi que vaya a los grifos a vigilar que se cumpla con las rebajas.

También decretaron el incremento del sueldo mínimo vital (SMV), pero no tomaron en cuenta que la mayoría de los transportistas y agricultores trabajan de manera informal.

El presidente y su gabinete, además, anunciaron que se reunirían de urgencia al final del día. Mientras tanto, no previnieron que en otras regiones diversos gremios se organizaron para acatar un paro de 48 horas.

Y ayer sucedió lo previsto. En trece regiones hubo bloqueos de carreteras, disturbios, enfrentamientos con la policía, saqueos, suspensión de clases presenciales y hasta incendios provocados contra los peajes.

En Lima metropolitana estuvieron paralizadas la Carretera Central, Panamericana Sur y Norte (ver página 6). En Huaycán, una escena que reflejó la falta de soluciones de parte del Gobierno fue cuando el ministro de Defensa, José Gavidia, fue a conversar con los dirigentes y les comunicó que el ISC estaba exonerado y que el SMV se incrementó a S/ 1.080.

Los transportistas le increparon que esta medida no se refleje en los precios de los combustibles y consideraron insuficiente el aumento del salario mínimo porque esto solo beneficia a los empleados en planilla. Para ese momento, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, había confirmado la muerte de un ciudadano al interior de un vehículo que lo trasladaba a un nosocomio de emergencia hasta que se encontró con un bloqueo a la altura del kilómetro 173 de la Panamericana Norte. Con esto, las protestas contra el alza del combustible van dejado cinco víctimas.

Turbulencia en el norte

En el norte, cientos de transportistas de carga pesada y transporte urbano bloquearon las principales carreteras de Piura, impidiendo el acceso a las ciudad. Fueron paralizadas las vías que conectan Sullana-Piura, el acceso a Talara y Paita. También cerraron los terminales de transporte provincial, lo que generó que el Complejo de Mercados de Piura esté vacío.

Luis García, presidente de la Corporación Regional de Taxis de Lambayeque, dijo que de los 35.000 transportistas que hay en su región, el 77% se sumó a la protesta. “Si bien el Ejecutivo suspendió temporalmente el ISC, no fue para toda la bancada de combustible, tal es el caso del GLP, ya que de S/ 100 de compra, son S/ 40 de impuestos. No hay equidad, además el costo de la canasta familiar sigue aumentando”, lamentó.

Lambayeque. La paralización también fue en la ciudad de Chiclayo. Foto: Clinton Medina/La República

En Trujillo, las movilizaciones fueron convocadas por la Coordinadora Regional de Transportistas de La Libertad (Coretralib), del gremio de taxistas, la Central Regional de Transporte Urbano (Certrull) y el Consorcio Empresarial del Norte. La Panamericana Norte también fue bloqueada por los transportistas de servicio urbano a la altura del ingreso al distrito de Moche. HCO TV Huamachuco informó que también se instalaron piquetes en la sierra de La Libertad en Cerro Blanco, Shirán, Otuzco, Quiruvilca, Shorey y a la salida de Huamachuco.

La Libertad. La mayoría de los transportistas de Trujillo se sumaron a las protestas contra el alza de combustible. Foto: Jaime Mendoza

Áncash también fue otra región con protestas. Un grupo de autocolectivos intentó allí bloquear la vía que une los distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote.

En Cajamarca, las manifestaciones, aunque leves, fueron distorsionadas por delincuentes que se infiltraron como transportistas para hacer disturbios.

Malestar en el centro

El malestar también se trasladó a Ucayali, donde los transportistas interrumpieron la carretera Federico Basadre. Similar panorama hubo en la región San Martín, donde el tráfico estuvo paralizado en las vías Fernando Belaunde Terry, Tarapoto-Yurimaguas y en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto.

Mientras que en Huánuco los transportistas se enfrentaron a la Policía Nacional y atacaron las instalaciones de su municipalidad. El clima también estuvo tenso en Junín, región donde supuestamente había una tregua.

El dilema del sur

Los transportistas tomaron en Cusco la ruta entre al ciudad imperial y Canchis. Esta fue interrumpida con palos y piedras de los manifestantes en la zona de Huacarpay. Dicho camino une Cusco con las regiones de Puno y Arequipa. El paro fue acatado por los agremiados a la Asociación de Autocolectivos de la Región Cusco, quienes se ubicaron en puntos estratégicos para evitar el ingreso y salida de la ciudad.

Una tregua con la Policía Nacional logró que solo se permita el tránsito en casos de emergencia y transporte interprovincial, cada cierto tiempo.

Otra vía interrumpida fue la que une Cusco con Madre de Dios, a lo largo de la Vía Interoceánica. Según la empresa IIRSA Sur, concesionaria a cargo del mantenimiento, se registraron bloqueos en Urcos, Ocongate y Marcapata.

Asimismo, los transportistas bloquearon la vía que enlaza Cusco con la región Apurímac, en la zona de Poroy y Cachimayo.

La región Puno no fue la excepción. Los transportistas allí dejaron de prestar servicios en Azángaro y Muñani. Con piquetes, los huelguistas bloquearon la carretera que comunica Azángaro-Muñani-Rinconada, así como el ramo que conecta Azángaro-Sandia-San Antonio de Putina.

Del mismo modo en Arequipa, debido a que la suspensión del ISC a los combustibles por 90 días no convence, la Federación Regional de Taxistas de Arequipa ratificó la paralización de sus agremiados y una marcha rodante en la ciudad. Alexander Cornejo, presidente de esta federación, consideró que la reducción de la gasolina no es suficiente. “Lo único que han sacado ellos (transportistas) es la exoneración del ISC que hace un promedio de dos soles. Cuando empezó este conflicto la gasolina costaba S/ 12 a S/ 14 y ahora va a costar S/ 18″, precisó.

Ucayali. Pucallpa también acató la protesta. Foto: cortesía Diario Ímpetu

Posible medida

Al cierre de esta nota, en Palacio de Gobierno evaluaban declarar en emergencia el país debido a la ola de protestas. Esto lo confirmó el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Esto iba a ser discutido en el Consejo de Ministros convocado de urgencia para la noche.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien se mantuvo en silencio durante el día, se había reunido con la Federación de Autos Colectivos. El gremio prometió al funcionario que suspenderán su medida de fuerza a cambio de que el Ejecutivo evalúe una norma para formalizarlos.

Mientras tanto, en la calle los transportistas pedían a gritos que en los grifos se refleje la disminución del precio de la gasolina. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se limitó a tuitear que la gasolina de 90 octanos bajará de S/ 19,01 a S/ 15,61 y la de 84 de S/ 18,68 a S/ 14,71.

Sin embargo, los transportistas exigen que retorne la tarifa que existía previo al conflicto Ucrania-Rusia. “Cuando empezó este conflicto la gasolina costaba S/ 12 a S/ 14 y ahora va a costar S/ 18. Aún es inadmisible todavía para nosotros”, refutó Alexander Cornejo, de la Federación de Taxistas de Arequipa. A eso se suma que las protestas también son por el precio del GLP.

La jornada terminó —como ya se había mencionado— con el gabinete reunido en Palacio y el jefe de la PCM exigiendo a Osinergmin e Indecopi que supervisen si los grifos bajarán sus tarifas, luego de haberles exonerado del ISC. Los tableros de combustible continúan en rojo y las carreteras aún permanecen convulsionadas.

Enfoque

Ideas claras para llegar a acuerdos, por el antropólogo y periodista Javier Torres Seoane

El Gobierno ha demostrado una incapacidad total para resolver el conflicto, y eso tiene que ver desde las declaraciones que dio el presidente el jueves, que fueron una provocación. Ha tenido un manejo pésimo, es claro que la PCM no ha tenido una estrategia. Esta protesta está expresando un acumulado de algunas agendas sectoriales como transportes y agro, y además el malestar por el alza de precios

El principal responsable es el Gobierno porque sabía del problema y no hizo nada. Por el lado del paro, la agenda es contra la ATU, la Sutran y para la legalización de los taxis colectivos. El Gobierno tiene que decidir para dónde va. Siento que no tiene rumbo y esa debilidad que muestra hace que las demandas crezcan y puedan aparecer otras también. Lo que se demuestra es que mientras el Congreso y el Ejecutivo están perdiendo el tiempo en ver en que uno vaca o disuelve al otro, los problemas de la gente están por otro lado.

El presidente ha tratado a quienes votaron por él como todos los anteriores gobiernos los han tratado. Con esto la va a tener muy difícil porque tiene a la calle en contra. El presidente tiene que pedir una disculpa de verdad, luego decir cuál es la agenda. Debe haber un solo mensaje, mucha claridad y consistencia que no se ve, en este momento, en el Gobierno.