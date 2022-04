Alva pidió a parlamentarios de Perú Libre que se retiren de la reunión con Castillo

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, protagonizó un nuevo altercado con los parlamentarios de Perú Libre cuando se llevaba a cabo la reunión con el presidente Pedro Castillo. La discusión terminó en la orden de expulsión de la bancada oficialista de la sala por parte de la acciopopulista.

El incidente empezó cuando el parlamentario no agrupado Carlos Anderson se encontraba en uso de la palabra dirigiéndose a Castillo Terrones. De pronto, una congresista de la bancada del lápiz lo interrumpió para acusarlo de que él estaba faltando el respeto a la investidura presidencial.

Entonces fue cuando María del Carmen Alva le indicó que no podía interrumpir, pues no habían sido formalmente invitados.

“No pueden hablar, y si siguen hablando, por favor, se van a retirar de la sala, porque esta era una reunión y ustedes han venido toda la bancada, los cuales no están invitados. Saben muy bien que era un representante por cada bancada parlamentaria, así que, vuelven a interrumpir, salen todos de la sala. Y dejen hablar a los voceros”, manifestó la presidenta del Congreso.

Otro legislador de Perú Libre intervino y dijo que estaba planteando una cuestión de orden, a lo que Alva Prieto respondió:

“Eso no es cuestión de orden. Esto es una reunión, no es una sesión formal. Por favor, les voy a invitar a retirarse de la sala, por favor, que se retiren. Esta no es ninguna sesión reservada y acá no hay ninguna seguridad nacional. Bueno, se van a retirar”.

Bancada de Perú Libre cuestionó permanencia de Anderson

Los parlamentarios no se quedaron satisfechos con lo ordenado por la titular de la Mesa Directiva y cuestionaron la permanencia de Carlos Anderson, ya que él no representa a ninguna bancada. Alva respondió que él podía permanecer como “no agrupado”.

Aunque la acciopopulista señaló que solo podía estar un representante de cada bancada en la reunión, y por eso invitó a la bancada de Perú Libre a retirarse, los tres congresistas no agrupados del Partido Morado estaban presentes.