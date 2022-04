Jorge Montoya señala sin pruebas que hoy “iban a bajar de los cerros a saquear Lima”

La inmovilización social obligatoria decretada por el presidente Pedro Castillo tuvo el respaldo del congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, quien, sin pruebas, afirmó que tenía información sobre un supuesto saqueo que ocurriría este martes 5 de abril en la ciudad de Lima.

“Es cierto, la medida es muy drástica y muy dura, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima. Bajar de los cerros para saquear la ciudad, y no solamente acá, sino en los diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, señaló en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que con medidas de este tipo se puede determinar a los responsables de estos posibles saqueos y evitar que “caigan inocentes como daño colateral”. Montoya continúo con sus afirmaciones de las que no presentó sustento alguno.

“Hay que tratar de entender la situación por la que atraviesa el país. El que no hayan reventado una tienda frente a nosotros, no significa que no lo hayan hecho a la cuadra de la espalda y otros vecinos han sufrido este tema”, refirió.

Al ser consultado por las evidencias de sus afirmaciones, dijo que son informaciones de “Inteligencia de la Policía Nacional”. Asimismo, explicó que no puede dar más detalles de sus fuentes porque son de “Inteligencia”.