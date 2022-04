Especialista en asuntos del Perú sobre toque de queda: “Es una medida abiertamente autoritaria”

Un día como hoy, pero de 1992, Alberto Fujimori cerró el Congreso. Coincidentemente, un mismo 5 de abril, el presidente de la República, Pedro Castillo, decide dar un nuevo golpe a la democracia peruana, esta es la apreciación de Jo-Marie Burt, especialista en asuntos del Perú. En “La entrevista”, la especialista aseguró que la medida tomada por el Ejecutivo es inconstitucional y cuestionó si este es el primer paso del jefe de Estado para instaurar un Gobierno autoritario.

- ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en Perú?

Es muy sorprendente que en la víspera del 30 aniversario del 5 de abril, que dio pie a un periodo muy nefasto donde murió mucha gente en manos del Gobierno, la democracia fue secuestrada, la prensa censurada, la corrupción florecía, al presidente Castillo no se le ocurre otra cosa que decretar un toque de queda de casi 24 horas.

Viví en Lima en los años 80, en la época de la guerra, y había toque de queda, era de la 1.00 a. m. hasta las 5.00 a. m., pero nunca una cosa así. Ni para controlar la violencia más terrorífica que vivió Perú en su historia. Claramente, es una medida inconstitucional, pero, además, completamente fuera de lugar, ineficaz ante lo que se está viviendo en el país.

Es preocupante, porque está en juego los derechos humanos, políticos y civiles de más de 10 millones de personas. Hay medidas específicas que podrían tomar como Gobierno que están muy lejos del toque de queda para Lima, donde ni siquiera ha habido protestas. No tiene ni pies ni cabeza.

- Pero también hay una desconexión del gabinete con lo que está pasando, como las declaraciones del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, y el de Justicia, Félix Chero.

No es solo desconexión; sino desprecio por la vida humana, una profunda falta de preocupación por el bienestar del ciudadano común y corriente. ¿Cuál es el papel del Gobierno además del de preocuparse por el bien común? Sobre todo de este, que, en teoría, es de izquierda y se jacta de ser el “Gobierno del pueblo”.

Si algo nos enseñó la pandemia, es la gran cantidad de peruanos que vive del día, que no tiene refrigeradora, que tiene que salir todos los días a comprar, que tiene que trabajar para comer. Ese tipo de pronunciamientos son muy inhumanos.

- El presidente tiene ministros abogados que podrían decirle que esta medida es inconstitucional. Es un Gobierno que no respeta la ley.

Es una medida abiertamente autoritaria. Como ya han dicho muchas personas, es completamente desproporcional, inconstitucional. Nada de lo que está pasando en el país justifica esta suspensión de garantías fundamentales de la población limeña. Además, es inconcebible que lo anuncie a las 11.40 p. m., y entre en vigor dos horas y media después.

La gente está durmiendo a esa hora y se despiertan dándose cuenta de que no pueden salir de su casa. Ni siquiera dio tiempo a las personas para prepararse. Lo que hace que me pregunte ¿qué hay detrás?

- Lo que asusta de la medida es desconocer qué sigue.

Sí, la pregunta es si es el primer paso hacia un Gobierno más autoritario en donde no se respeta la ley, la Constitución, y se busca sobrevivir a toda costa, lo cual es muy peligroso. Me llama la atención que algunos voceros de derecha hayan apoyado la medida, lo que demuestra que a veces la ideología no importa.

- ¿Hay alguna salida democrática?

No sé cuál es la salida. He visto en las encuestas el “que se vayan todos”, “nuevas elecciones generales”, pero no estoy segura si eso llevará a una renovación que quisiéramos ver. Eso se pensó en el 2018, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, pero ese Parlamento no fue mejor que el anterior, y el actual tampoco.

El problema en el fondo es que los partidos políticos han dejado de existir y lo que hay son grupos electorales muy personalistas, desvinculados de la sociedad.