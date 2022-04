Bermejo sobre ataques vandálicos: “Si lo convocaba la izquierda, hablarían del retorno del terrorismo”

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo se refirió a los ataques vandálicos que se produjeron este martes en el Cercado de Lima, durante una de las protestas en contra de las medidas adoptadas por el presidente de la República, Pedro Castillo. Bermejo indicó que si estos actos se produjeran en una convocatoria realizada por la izquierda, se los relacionaría con el regreso del terrorismo. Sin embargo, argumentó que, como se trata del “fascismo”, lo dejan pasar sin mayores recriminaciones.

“Queman edificios públicos y vehículos particulares, saquean y destrozan pequeños negocios, asaltan a transeúntes y periodistas. Si esto lo hubiese convocado la izquierda, hablarían del retorno del terrorismo , pero como lo convoca el fascismo, lo pasan por agua tibia. No, esto no es el pueblo y sus legítimos reclamos, esto es una asonada orquestada por los golpistas de siempre. Y contra ellos no hay tregua que valga”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Twitter de Guillermo Bermejo

Esta tarde, los manifestantes, que pedían se revierta la inmovilización social obligatoria y exigían la salida del jefe de Estado, atacaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y destruyeron tanto el patrimonio privado con las instalaciones públicas.

Hasta el momento, se han registrado más de 20 policías heridos, los cuales fueron evacuados al Hospital Central de la PNP Luis N. Sáenz, en Jesús María, donde fueron diagnosticados con contusiones leves, producto de los objetos contundentes, como piedras, palos y botellas.